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公司業績達標約聚餐 吃完一看「獎金袋金額」她傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友表示曾在一家連鎖企業打工，因業績達標因此舉辦員工聚餐，但公司的業績獎金卻少到可憐，十分誇張。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
一位網友表示曾在一家連鎖企業打工，因業績達標因此舉辦員工聚餐，但公司的業績獎金卻少到可憐，十分誇張。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

許多連鎖業者都有所謂的門市業績，當該店家的業績達標時，總公司通常都會給予應有的獎勵。不過，近日有一位網友在網路上發文透露自己過往的打工經驗中，有一家連鎖企業的獎金福利少到可憐不說，公司舉辦聚餐還需要自掏腰包，讓她十分傻眼。此文一出，網友熱烈討論，紛紛猜測到底是哪家連鎖企業。

一名女網友日前在Dcard上以標題「奇葩員工聚餐，公司達標獎金？」發文分享自己的慘痛經驗，表示過去在一家駐臺的中國連鎖企業裡打工，當時認為連鎖企業福利應該都不錯。原PO說明剛進公司的第一個月該門市業績就達標，有獎金可以員工聚餐，因此該門市主管在統計聚餐時間和人數後，決定去一家日式居酒屋慶祝。

然而當天有部份同事臨時無法出席外，連主管都沒出現，因此全部人包含原PO只出席了五位，但卻點了9人份的日式串燒。當晚的帳單金額約4500元，副主管拿出業績獎金袋付款時才發現，裡面只有370元，所以當下前往的員工必須自掏腰包支付每人800多元餐費，讓原PO直呼這是遇過最尷尬的員工聚餐。

許多網友在文章下方留言既好笑又誇張，「好傻眼」、「我到底看了什麼，這到底什麼爛公司」、「抱歉，雖然原PO很可憐但是我笑出來」、「瞎爆了」、「有夠扯，超瞎，我一定當場擺臭臉」、「這一個人的油錢可能都不夠吧」、「三百多也太少了，然後還選居酒屋聚餐 」、「難怪主管不來」、「這我一定當場翻臉+離職」、「370元，這是國小獎學金」、「副主管偷獎金吧，獎金只有370也在約吃飯我也是笑了」、「主管隔天上班不會很尷尬嗎」。

除此之外，還有網友猜測該連鎖業者並要該名女網友透露是哪家業者，「還不快公布公司名稱？」、「台灣的中國連鎖企業，我第一個想到的是海X撈？」、「快公布公司名稱跟分店店名」。

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