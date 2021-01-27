吃大腸麵線驚見白色不明物體 內行人解答網直呼：長知識了

台灣隨處可見美味的「大腸麵線」，麵線加入蚵仔、大腸或是生菜及蒜末調味，真是色香味俱全。有網友分享，日前享用大腸麵線時，仔細一看發現碗裡的大腸有白白的東西，不禁好奇發問，引出內行網友熱心解答。

一名網友於《PTT》上發文表示，享受台灣道地小吃美味的同時，雖然大腸嚼勁十足，但仔細一看卻發現大腸裡面都有白白的東西，這讓他好奇的發問，「那是啥東西？賣大腸麵線的，大腸都會仔細清洗嗎？」文章發布後，有內行網友出面解答，「那就是脂肪」。

內行網友表示，「無論是小腸或大腸，在未處理前，脂肪一定都是在外面，而原PO看到的，就是翻面過的腸子，而大腸在翻面前，豬肉攤會用大量的清水沖洗，沖洗乾淨後再翻面，然後再清洗，而翻面過的腸子是最乾淨的」。

許多網友紛紛留言表示，「什麼！原來我認識的大腸都不是原貌」、「長知識，不過真的很像白色的大便」、「一路看下來只能說敢吃的人太厲害」、「好險，平時吃的大腸已經是翻過來的」、「原來是脂肪喔，真的是嚇死我了」、「我活這麼久，第一次知道那是脂肪」。