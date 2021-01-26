開車時驚見運鈔車「露財」 網笑：這種的絕不怕被搶

Dcard上一名網友分享自己遇到「運鈔車」的經驗，他說他原本開車到一半，旁邊的弟弟突然說「快看，是運鈔車！」因為他活了20年還沒看過運鈔車，便很興奮地看過去，沒想到當場傻眼。

原PO貼出「運鈔車」的照片後說，那個運鈔車「跟他想的完全不一樣」。原來是一台小貨車裝滿金紙跟紙蓮花，堆高得像座小山一樣。原PO覺得被耍，嗆弟弟說「你以後也會用得到」。弟弟回「這種運鈔車在路上都可以光明正大把錢露在外面，還不會被搶劫欸」，原PO也不甘示弱「那你要不要先囤貨起來放，下輩子直接當地獄有錢人」。

網友紛紛表示十分逗趣，說「這真的沒人敢搶」、「地府要準備通貨膨脹了嗎」、「那我阿嬤家開金紙店是銀行囉」、「燒紙用的金爐是ATM」，也有人認真表示「這種車還是可能被搶劫，之前還來不及燒就莫名自燃，全都沒了」，也有開真正運鈔車的網友表示「運鈔車真的沒什麼，每天至少開車9-10小時，看到錢也就無感了，對我來說就是有價值的廢紙。」