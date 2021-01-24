為何學生繳學雜費還要「幫學校掃地」？ 網揭關鍵主因

相信每個人在學生時期都經歷過「打掃時間」，不過近日就有網友PO文表示，學生都繳了學雜費，為何還要幫學校掃地、掃廁所？貼文引發網友熱議。

該名網友在PTT發文表示，學生都繳了學雜費，為什麼還要幫學校掃地、掃廁所？「是不會多請些人來掃嗎？不然老師去掃啊，為啥學生繳錢還要掃地？」另外，原PO還提到「是只有台灣這樣，還是國外學生也要幫學校掃地？還有台灣學生還要升旗、早自習，超奇怪的」。

貼文一出，隨即引來網友留言，「學雜費是買掃具給你掃的」、「你付了房租，還是要幫房東的屋子打掃」、「就像你去吃麥當勞，繳錢還要自己收餐盤一樣」、「先說，國外不收打掃費、也不用學生打掃」。

也有網友指出關鍵原因，「繳不夠多，那些錢只夠付給老師」、「入不敷出，漲學費接軌國際就可以不用掃了」、「你以為你付的學費真的支撐得起你享有的教育資源嗎」、「因為你繳得不夠，要算錢的話，義務教育根本大賠，學雜費10萬還要自己掃地再來罵吧」。