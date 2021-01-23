快訊

《辛普森家庭》又預言成功！賀錦麗就職穿搭竟與角色高度雷同

火箭還在安全檢查！ 我國2立方衛星延後至今晚發射

日本女生嫌台灣市容跟交通亂！住台8年日人：從沒有失望過

聯合新聞網 / 綜合報導
日本女生來台半年，覺得台灣的市容和交通相當亂。本報系資料照／記者趙宥寧攝影
日本女生來台半年，覺得台灣的市容和交通相當亂。本報系資料照／記者趙宥寧攝影

有一名男網友表示自己日本女朋友沒來過台灣，結果來台住了半年後卻對兩方面感到很失望，包含了「市容」還有「交通」，不過在台住了8年的「日本人的歐吉桑」對此表示「這8年當中遇到很多不好、不愉快、不希望的事情，但是連一次都沒有對台灣失望。」

報導提到，日本女友來台前對台灣印象很好，但住了半年後卻讓她很失望，因為市容跟想像中的整齊、現代化差很多，一堆都是已經掉漆破舊鐵皮的房子，第二點則為交通，汽機車完全沒在讓行人，曾經一個人過馬路時差點發生意外。

對此住台灣8年的日本人的歐吉桑發表看法，曾經聽過一句話說「最終能生存下來的物種，不是最強的，也不是最聰明的，而是最能適應改變的物種」，他個人認為「日本人是最不能適應變化的物種」，只要有跟日本不一樣的事情，就不能接受。

他進一步說，住了台灣8年，當中遇到了很多不好不愉快的事情，但是「連一次都沒有對台灣失望」，在136赤崁頂看到了很多垃圾，一看到就有點失望，但過了幾秒後就開始找解決方法。

他也說了自己和這位日本女生最大的差異就是「對台灣的尊重」，因為自己尊重台灣，所以有盡量在適應台灣，但是如果沒有尊重也不喜歡台灣的話，可能不能接受台灣很多不好的事情，他也說，雖然台灣市容沒有日本好，但是內部的家庭才有台灣的魅力跟美麗，日本的市容真的好看，但覺得像是機器城市齒輪的感覺。

網友看完文也回應「文化衝突沒辦法。我在日本時，他們也常嫌棄我不夠完美日本人、常識ない啊。」、「其實這個女生就不適合台灣，不適合就離開完全沒有任何問題」、「謝謝你對台灣的包容與愛護！」、「我在大阪看到亂丟垃圾、闖紅燈、違規停車，感覺鬆了一口氣（那個女友一定不是大阪人）」。

也有人認為「市容跟交通基本上是無解的....」、「台灣的市容真的醜到爆，人民跟政府真要好好思考怎麼改善市容。產品再好，外型設計跟包裝醜死人也難吸引人。」、「市容其實已經習慣了…但是交通…我每天只能祈禱自己能平安回家」、「台灣交通再不改善我看只會越來越退步」。

延伸閱讀

「別人的男友總不讓人失望！」男友替她手作天竺鼠車車 網友暴動了

日本女友曝2原因對台灣失望 網友一聽全都認同

婚禮小卡有什麼用途？ 過來人曝「隱藏功能」：以後用得到

和日本差很多！他逛完台灣唐吉訶德預言：3年內必收

相關新聞

日本女生嫌台灣市容跟交通亂！住台8年日人：從沒有失望過

有一名男網友表示自己日本女朋友沒來過台灣，結果來台住了半年後卻對兩方面感到很失望，包含了「市容」還有「交通」，不過在台住了8年的「日本人的歐吉桑」對此表示「這8年當中遇到很多不好、不愉快、不希望的事情，但是連一次都沒有對台灣失望。」

男訓童「飯沒吃完太浪費」反被神回嗆爆 網讚：孩子邏輯正確

現在的孩子啟蒙早加上早熟，面對長輩常常伶牙利齒。一名網友今（22）日在PTT以「現在小朋友是不是很難教育了？」為題發文，指出之前帶朋友的小孩去餐廳吃飯，因為對方沒吃完，於是自己就要求對方別浪費，想不到小孩卻迅速回嘴，讓該網友啞口無言。

家長請全班喝飲料 老師竟給特定學生半杯or沒收：因為表現差

一名小學生家長在網上抱怨，孩子全班代表學校外出比賽，其中有大方的媽媽為了鼓勵他們，請了全班飲料，不過後來發現，班導師居然沒有讓所有小朋友都拿到應有的獎勵，反而以「表現不好」為由，只給特定學生「半杯」，有些人甚至根本沒得喝。消息一出也讓網友痛批這名教師太誇張。

桃園女想奔高雄參加友人婚禮 新娘媽怕傳染：叫她別來

新冠肺炎疫情緊張，近日部立桃園醫院爆群聚，讓許多人感到擔憂。然而，一名女子因為朋友要結婚，打算南下參加婚禮，卻因為她「住在桃園」，讓朋友媽媽直呼希望她別出席，「怕會傳染」。

日本女友曝2原因對台灣失望 網友一聽全都認同

對許多外國人來說，台灣人情味濃，美食、文化也吸引人，是個安全適合居住的地方，但即使再多讚美還是會有些缺點，一名男網友表示自己的日本女朋友之前沒來過台灣，沒想到來台住了半年後卻對兩方面感到很失望，貼文一出也讓許多人很有共鳴。

點義大利麵蛤蜊竟包滿飯粒 老闆回應讓她很反胃

一名媽媽帶著兩個孩子到餐廳吃飯，他們點了義大利麵卻發現裡面的蛤蜊有的沒開，其中有一顆雖然有開，但是裡頭卻包覆許多飯粒，詢問店家得到的答案卻讓她非常傻眼，氣得把過程PO到臉書上讓網友們評評理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。