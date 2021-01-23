日本女生嫌台灣市容跟交通亂！住台8年日人：從沒有失望過

有一名男網友表示自己日本女朋友沒來過台灣，結果來台住了半年後卻對兩方面感到很失望，包含了「市容」還有「交通」，不過在台住了8年的「日本人的歐吉桑」對此表示「這8年當中遇到很多不好、不愉快、不希望的事情，但是連一次都沒有對台灣失望。」

報導提到，日本女友來台前對台灣印象很好，但住了半年後卻讓她很失望，因為市容跟想像中的整齊、現代化差很多，一堆都是已經掉漆破舊鐵皮的房子，第二點則為交通，汽機車完全沒在讓行人，曾經一個人過馬路時差點發生意外。

對此住台灣8年的日本人的歐吉桑發表看法，曾經聽過一句話說「最終能生存下來的物種，不是最強的，也不是最聰明的，而是最能適應改變的物種」，他個人認為「日本人是最不能適應變化的物種」，只要有跟日本不一樣的事情，就不能接受。

他進一步說，住了台灣8年，當中遇到了很多不好不愉快的事情，但是「連一次都沒有對台灣失望」，在136赤崁頂看到了很多垃圾，一看到就有點失望，但過了幾秒後就開始找解決方法。

他也說了自己和這位日本女生最大的差異就是「對台灣的尊重」，因為自己尊重台灣，所以有盡量在適應台灣，但是如果沒有尊重也不喜歡台灣的話，可能不能接受台灣很多不好的事情，他也說，雖然台灣市容沒有日本好，但是內部的家庭才有台灣的魅力跟美麗，日本的市容真的好看，但覺得像是機器城市齒輪的感覺。

網友看完文也回應「文化衝突沒辦法。我在日本時，他們也常嫌棄我不夠完美日本人、常識ない啊。」、「其實這個女生就不適合台灣，不適合就離開完全沒有任何問題」、「謝謝你對台灣的包容與愛護！」、「我在大阪看到亂丟垃圾、闖紅燈、違規停車，感覺鬆了一口氣（那個女友一定不是大阪人）」。

也有人認為「市容跟交通基本上是無解的....」、「台灣的市容真的醜到爆，人民跟政府真要好好思考怎麼改善市容。產品再好，外型設計跟包裝醜死人也難吸引人。」、「市容其實已經習慣了…但是交通…我每天只能祈禱自己能平安回家」、「台灣交通再不改善我看只會越來越退步」。