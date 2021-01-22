日本女友曝2原因對台灣失望 網友一聽全都認同

對許多外國人來說，台灣人情味濃，美食、文化也吸引人，是個安全適合居住的地方，但即使再多讚美還是會有些缺點，一名男網友表示自己的日本女朋友之前沒來過台灣，沒想到來台住了半年後卻對兩方面感到很失望，貼文一出也讓許多人很有共鳴。

男網友在《Dcard》貼文寫道，和日本女友是在韓國讀書時認識的，畢業後各自回國成為遠距離戀愛，去年（2020）女友為了和他在一起，就申請來台工作簽證並且找工作，目前兩人同居住在一起。原PO說女友之前沒有來過台灣，在來之前對台灣的印象很好，覺得台灣的科技業很發達、教育水準很高、防疫也很成功，但住了半年後卻讓她很失望。

原PO說女友對台灣失望主要有兩個原因，第一個是「市容」，她來台前一直看到101的照片，因此認為台灣的市容一定是整齊、現代化、乾淨，沒想到卻發現從巷弄內到精華地段，一堆都是已經掉漆破舊鐵皮的老房子。

對於這點原PO也同意，他說曾有朋友告訴他台北因為發展得早，所以自然會有很多不好看的老房子，但他覺得老房子沒有錯，重點是要懂得如何維護它，「不然歐洲或日本動不動都一堆300年500年的老房子，那他們的市容應該要比台灣更難看才對不是嗎？」

第二個原因是「交通」，他說女友覺得台灣的交通跟她之前去越南旅遊的經驗差不多，汽機車完全沒有在讓行人的。曾經一個人要過馬路的時候差點發生意外，因為女友以為車輛會禮讓行人，沒想到一輛機車衝過去，還撞到她的包包，讓她嚇壞。

對於這兩點原PO完全認同，他也希望大家不要誤會女友有想要黑台灣的想法，畢竟一開始期望很高，當事實與期望有很大差距時，難免會失望。

多數人覺得原PO女友看法有道理，「認同+1，市容跟交通真的很多需要改進的」、「來到台灣這邊交通真的嚇死人，隨便一堆違規，又是闖紅燈又是逆駛」、「台灣交通是出了名的可怕，違規成癮還會覺得別人遵守規則很奇怪」、「非常有感，身為台灣人自己都受不了這兩點」、「別說你女友，我也覺得市容很有事」、「台北市容真的醜到哭，一堆頂樓加蓋跟違建，整體還比東南亞的首都市容還慘」、「台灣市容的最大問題是『醜』不是『舊』」。

但也有人反駁說「我覺得舊舊的老房子、五顏六色的招牌才是台灣的特色，這樣才是台灣的獨特的地方」、「日本鄉下的市容也不怎麼樣吧」、「跟日本比，或許台灣真的有待加強，但是跟越南比，台灣真的好上許多，不是能夠相提並論的等級」、「沒有國家十全十美，台灣治安不錯、有人情味，有愛心、醫療強」。