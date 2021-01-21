Gogoro買一年竟遭偷換車殼 網友驚：這麼好拆喔？

在台灣機車是相當重要的代步工具，而隨著環保意識抬頭，民眾也紛紛將油車換成電動車，Gogoro就是近年來相當夯的電動車品牌。一名女網友抱怨自己才買一年的Gogoro竟然被人偷換車殼，而且還不裝好，讓她氣得到警局報案，其他網友看了也很驚訝「Gogoro的車殼這麼好拆？」

這名女車主在臉書「爆怨公社」抱怨說「今天騎車心情超不爽，不知道哪個缺德鬼給我換殼」，她寫道昨（20）日發現自己才買一年的Gogoro新車，竟然被人換走車殼，讓她超級傻眼，更讓她氣憤的是被換殼後還沒有裝好，讓原PO氣到報案，並且到警局看監視器想揪出偷換殼的人，不過卻沒有任何發現。

原PO不滿又無奈的說希望這個人有看到臉書，主動把殼換回來並裝好，這樣的話她就不會再計較。貼文一出立刻引來大批網友討論，多數人都很驚訝Gogoro的車殼那麼好拆，「殼這麼好換喔」、「果然高手是在民間…這也行」、「換殼？太傻眼了吧！確定沒牽錯車？」、「以為在換手機殼嗎？這麼好拆哦？」、「GGR換殼是不用工具的嗎？不然這麼簡單就能拆走？」、「那麼高價的車，車殼那麼好拆裝」。

對此，有內行的網友留言幫忙解釋Gogoro的車殼是用磁吸的，「側邊車殼是強力磁鐵吸住固定而已，用力一拆，就可以取下來了」。

還有其他人也透露自己的機車曾被偷換過零件，「我只有被換過彎掉的那根煞車，直接幫我換好，已經四年了，還不知道是誰換好的」、「我以前還被偷換了車牌」、「我以前前輪被換到後輪」、「我以前車牌用鈦螺絲，結果被偷走換成普通螺絲墊片也不給我裝，那時候也是超生氣」。