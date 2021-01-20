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好市多尿布「包裝被割破」只為這件事 網痛斥：不要臉無極限

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發文指出日前到好市多買了一箱尿布，但回到家拆封才發現尿布包裝上的「集點條碼」全被割破，讓尿布外露，不禁讓人對衛生產生疑慮。圖擷自COSTCO 好市多 消費經驗分享區
一名女網友發文指出日前到好市多買了一箱尿布，但回到家拆封才發現尿布包裝上的「集點條碼」全被割破，讓尿布外露，不禁讓人對衛生產生疑慮。圖擷自COSTCO 好市多 消費經驗分享區

美式賣場好市多以經濟實惠著名，經常推出優惠商品供消費者搶購，然而日前就有一名女網友在好市多買了一箱尿布，但回家拆封後卻發現疑似是拿到退貨商品，包裝袋上的「集點條碼」全部被人刻意割去，讓許多網友看了直呼「不要臉無極限」。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文指出，18日到好市多北投店買了一箱尿布，但疑似是拿到別人退貨的商品，回到家仔細一看才發現尿布上的集點條碼被人「直接割掉」了，讓她傻眼直呼「雖然我也是加減集點沒很積極，但這種感覺真的很差」。

原PO貼出照片，顯示一箱尿布內共有3大包，3包尿布側邊各有1條長方形的集點條碼，但這些位置都被人刻意割除，留下整齊的長方型缺口，而裡面的尿布就與外部空氣直接接觸，不禁令人對其衛生安全產生疑慮。

事件曝光後，引起網友熱議，許多人就留言表示，「真的是不要臉無極限」、「這種應該追查得到誰退貨的吧！COSTCO不該放任這種侵占現行犯」、「這絕對要退貨，現在這種濕冷天氣很容易受潮質變」、「太扯了！吃相真難看...」。

Costco 好市多

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