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南投「泡麵土地公」好意被浪費？他看廚餘桶驚：要珍惜食物
南投縣中寮鄉石龍宮因信徒多以泡麵祭祀、在此吃泡麵，而其土地神稱為「泡麵土地公」，許多信徒也會將泡麵留在宮裡，免費與其他民眾分享。不過有網友近日直擊大量泡麵廚餘，讓他心疼地說「不要再隨便浪費食物，尤其是在小宮廟，能夠有免費的麵食，已經是老天爺給我們的恩惠了」。
一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他近日到石龍宮時，發現廚餘桶內有大量的泡麵麵條。他表示，「不要再隨便浪費食物，我們真的要對食物珍惜一點，全天底下食物是最不能夠浪費的資源，老天爺賜給我們食物吃已經是對我們很好了！」
該網友說，「尤其是在小宮廟，能夠有免費的麵食，已經是老天爺給我們的恩惠了，真的要對老天爺、土地公表達感謝感恩啦！拜託大家！」其他網友則留言「這些是給需要的人，有能力的就回家吃就好，浪費食物的人真是可惡」、「連一碗泡麵都吃不完是在幹嘛？吃貓罐頭好了！」
不過也有網友認為，會堆積大量麵條是因為有許多人傾倒「泡麵屑」，累積下來就會看似很大量，留言「那些廚餘就是一些麵屑跟湯而已，何必大做文章，泡麵的湯喝多了會造成身體的負擔」、「那大多數是泡麵渣啦！而且底部還有墊一層海綿」。
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