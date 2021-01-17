刮刮樂慘輸43萬！苦主悲曝「沉迷原因 」網勸：快收手會破產

每到過年期間台彩總會推出高頭獎的刮刮樂，吸引不少民眾買幾張來試試手氣，對此一名網友分享過去1年沉迷刮刮樂的心酸，並詢問大家「有什麼方法可以有效阻止自己犯傻」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，「2020年刮刮樂一共輸了43萬，2021年則輸了7萬6000元，彩券行老闆都酸我沒偏財運」。原PO也列出常去玩刮刮樂的好處，. 不用帶錢先刮再說，輸光轉帳、店裡的零食飲料不用錢、可以要求開新的、老闆會幫你注意有沒有哪本已經輸很慘，但壞處是因為不用帶錢，常常刮上癮、新的往往賠更慘、老闆（店員）誤判，輸更大。

至於沉迷原因是曾親眼目睹別人花200元刮到200萬，或是老闆說剛剛2000那本刮到10萬，於是決定賭一把刮下去，結果都慘賠收場。原PO感嘆，「人定勝天在刮刮樂不適用，往往刮完一天做白工」。

貼文一出，網友留言回應，「刮的時候希望無窮，刮完之後真的變窮」、「刮刮樂要偶爾刮，運氣好就會贏，用量拚穩輸死」、「勸世文，不是每人都有好手氣」、「其實不用刻意去買，運氣就會一直出現」、「沒偏財運就別刮了，免得花光財產」、「別上癮了，都被商家和國家賺走了」。