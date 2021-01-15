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新莊出現高CP值「10元碳烤」？ 男近看笑了：欺騙我

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在路上看到一個招牌大大寫著「碳烤10」，湊近一看才發現這個「10」原來不是價錢的意思。 圖擷自「新·路上觀察學院」臉書社團
一名網友在路上看到一個招牌大大寫著「碳烤10」，湊近一看才發現這個「10」原來不是價錢的意思。 圖擷自「新·路上觀察學院」臉書社團

回家路上買到便宜好吃的碳烤，是生活的一種小確幸。近日一名男子在新北市新莊的路上看到一家炭烤，招牌寫著大大的「10」，還以為是許久未見的便宜碳烤，沒想到仔細一看，才驚覺原來這個「10」指的並不是10元。文章一出，也讓眾人笑翻。

原PO日前在臉書社團「新•路上觀察學院」貼出兩張照片，畫面中可以看到招牌上大大寫著「碳烤10」的字眼，正當原PO以為這是指「10元」時，湊近一看才發現，原來招牌其實是寫「碳烤10年」。他也笑說，「10元碳烤已經很難找了，還欺騙我」。

貼文一出，網友也紛紛表示，「碳烤10年都變成灰了」、「我每次經過也以為是10元」、「超好笑，來懷念13元」、「心機頗重」、「跟老闆大喊，我不想知道這個」、「新莊幸福東路上，從我小學到現在大學，還在那邊賣」。

「碳烤10」其實是10年的意思。 圖擷自「新·路上觀察學院」臉書社團
「碳烤10」其實是10年的意思。 圖擷自「新·路上觀察學院」臉書社團

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