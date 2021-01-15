早餐吃雙份量老闆給兩雙筷子！他尷尬回：我一個人吃

早餐堪稱人一天中最重要的一餐，吃得飽接下來的行程才有精神。再加上台灣早餐店盛行，餐點樣式多，中式、西式、早午餐應有盡有，讓民眾有許多不同的選擇，十分方便。不過，卻有人因去買了早餐而鬧出小插曲。近日有一名網友在網路上分享出外買自己的早餐卻被老闆誤認式兩個人要吃的，讓她十分不解，想詢問自己是否真的吃太多，引發熱議。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，剛剛去早餐店買了一份火腿蛋餅、三杯雞義大利麵加蛋和大溫奶。買完後早餐店老闆以為是兩個人吃的，因此詢問是否要兩雙筷子，原PO回復只需一雙，沒想到老闆回答「跟男朋友一起吃喔，感情那麼好」，這讓原PO直呼「老闆，我自己一個人吃啦！」。但因為十分尷尬，因此發文詢問網友們自己是否是真的吃太多。

此文一出，網友們紛紛留言表示，「這個份量蠻合理的吧，只是我都會說，餐具不用啦」、「還好啊，跟我差不多啊」、「還好吧，我覺得很正常量啊」、「放心，這真的還好」、「早餐就是要吃爆啊，不會很多啦」、「不會很多呀，早餐就是要吃雙倍份量」、「我覺得剛剛好」、「懂吃，這是會滿足的份量，不多也不少」。

還有網友分享跟原PO類似的經驗，「老闆每次問我要幾雙我都很尷尬的講一雙，之前還有給到三雙」、「我都會說對兩雙筷子這樣可以減少兩次尷尬」、「我會叫老闆裝一盒欸，之前國中高中都這樣，不然帶去學校超尬」、「我每次都拿到四雙筷子，我自己一個人要吃的」、「我都吃三人份」。

除此之外，許多網友還透露他們的早餐，「我都吃鐵板麵+玉米濃湯+豆漿+蘿蔔糕+鮪魚蛋餅」、「我昨天才吃一個漢堡，一個蘿蔔糕加蛋一個薯條，一個小溫紅」、「我都點火腿蛋吐司+鮪魚蛋餅+薯餅和奶酥厚片及大冰紅一杯」、「前天吃豬排蛋餅+薯餅蛋餅+大冰奶+雞塊x2、熱狗x1、小薯，都覺得牙縫塞不夠」、「我都吃宮保雞丁麵、巧克力厚片、煎餃、大冰紅」、「我假日會點，厚片+蛋餅+薯餅蛋吐司+豆漿」。