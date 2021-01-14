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網購夜燈過暗不滿意 賣家怒嗆：直接開燈

聯合新聞網 / 綜合報導
有人網上購買小夜燈但覺得夜燈亮度太低，評論遭賣家怒嗆可以直接開燈，引發熱議。示意圖／ingimage
有人網上購買小夜燈但覺得夜燈亮度太低，評論遭賣家怒嗆可以直接開燈，引發熱議。示意圖／ingimage

隨著科技發展迅速，網路購物既方便又較便宜，逐漸成為人們購物方式的首選。然而網路購物因沒有實際物品參考而導致不少糾紛，有人就因不滿網路購買的物品，上網評論反遭賣家怒嗆，引發熱議。

一名女網友日前在臉書「爆廢公社」以「我喜歡賣家的回答」為開頭，並附上一個網路賣場賣家的留言板截圖，只見圖片中有人在網路上購買小夜燈，拿到小夜燈後因不滿夜燈亮度不足，因此給此商品1顆星的評價並留言「亮度過低」，因而讓此商品的賣家十分不滿，在該留言下方回嗆「小夜燈是要多亮？不會直接開燈是不是」。

此文下方引來大量網友為這位賣家的直白表達按讚，「夠嗆！我喜歡」、「這賣家我喜歡」、「神回覆」、「蠻實在的XD！」、「回的很有道理」、「想去幫忙按讚」、「賣家很中肯啊」、「我喜歡這個直白的語氣」、「這賣家直接滿分」、「事實啊，直接開燈」、「不虛偽的店家，我喜歡」。

但也有少部分網友分享經驗，也為買家說話，「我之前不知道有分亮度，買了25W的LED燈泡，夜燈比日光燈還亮」、「不知道買家的小夜燈是想要要什麼樣的亮度？」、「客人的感觀，是無法一致的」、「有些時候是不能開燈，不亮又會找不到」、「說不定是亮度低到連夜燈的功能都沒有」。

該賣家的回應讓許多網友讚爆，十分同意賣家回應。圖擷自臉書
該賣家的回應讓許多網友讚爆，十分同意賣家回應。圖擷自臉書

爆廢公社 網購

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