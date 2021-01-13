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聯合報數位版 滿意度調查問卷等你填

若「台灣平地下雪」會期待嗎？ 網友噓爆：災難一籮筐

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇，若台灣平地下雪，大家是否會期待，想像成日本下大雪的情況，雪大到要剷雪才能出門，但也可以打雪仗，於是想問問網友們的想法。圖為陽明山凌晨下雪，幾個小朋友在雪中丟雪球。記者蘇健忠／攝影
網友好奇，若台灣平地下雪，大家是否會期待，想像成日本下大雪的情況，雪大到要剷雪才能出門，但也可以打雪仗，於是想問問網友們的想法。圖為陽明山凌晨下雪，幾個小朋友在雪中丟雪球。記者蘇健忠／攝影

今年第三波寒流已於11日報到，許多民眾紛紛到山上追雪。一名網友好奇，「若台灣平地下雪，大家會期待嗎？」，可想像成日本下大雪的情況，雪大到要剷雪才能出門，但也可以打雪仗、玩雪球，於是想問問網友們的想法。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，他曾調查過多數人都喜歡冬天及下雪，認為下雪是件浪漫的事，在雪花飄零時散步有一種浪漫、唯美的意境，於是他好奇，若有天台灣出現攝氏零度以下的超級寒流，具體情況可想像成日本北陸下大雪一樣，雪大到屋頂積雪、門口不剷雪出不了門、汽車輪胎要綁鐵鍊才能在雪地上行駛，但想玩雪球、打雪仗的人也可以玩得很開心，於是想問問網友們，是否會期待下雪，「會希望台灣平地也體驗到下雪天嗎？」。

網友一致認為，平地下雪相當麻煩，「一點都不期待，想看雪上山看就好，平地下雪苦一堆人」、「不要，台灣愛舖滑死人磁磚的人行道、騎樓下雨就夠滑了，下雪還得了」、「太冷洗衣服都不會乾，覺得痛苦！」、「台灣沒雪地經驗，到時候路上一定一堆交通事故，因為機車或汽車起步就用衝的，在結冰的地方很容易打滑」、「只有第一天會高興吧？接下來只會煩死，你沒想過雪地有多麻煩嗎？」、「雪鏈被哄抬價格大缺貨，然後亂象層出不窮」、「台灣沒什麼暖氣又騎車，會出很多災難」、「蔬菜禽畜都被凍死，菜價肉價漲到爆」。

不過，也有少數網友表示，「下雪然後比照颱風假就可以」、「有放假可以，不然不准下」、「很浪漫」。

寒流 降雪

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