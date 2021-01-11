快訊

台積電南科設廠後，下一輪「台南盛世」還需要什麼？

新北消防四大隊派女消防員街頭「求找乾爹」 負評如潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下雨要外送員脫雨衣取餐合理？網兩派戰翻：雨具本就該放店外

聯合新聞網 / 綜合報導
寒流發威又常大雨，越來越多人三餐倚靠外送。 聯合報系資料照
寒流發威又常大雨，越來越多人三餐倚靠外送。 聯合報系資料照

近日寒流來襲，各地天氣又濕又冷，外送員在外騎車外送都須穿雨衣，不過若進入店家，可能造成店家地板溼滑，因此有些店家禁止外送員穿雨衣取餐，讓PTT網友質疑「合理嗎？」對此網友分為兩派，有人認為「合理啊，不然弄溼地板外送員擦嗎？要送就要自己想辦法」，也有人認為「店家應有配套，否則就淋雨出來給餐」。

有網友在PTT發文表示，有外送員在臉書上抱怨「店家禁止外送員穿雨衣進店取餐」，但是外面正在下大雨，若脫掉雨衣就得淋雨，拿著餐點也很難淋雨穿雨衣，讓該網友質疑店家此禁令合理嗎？

對此，有網友認為店家措施合理，留言「不然弄溼地板外送員擦嗎？」、「地板弄濕對內用客人說不過去」、「雨衣會滴水啊，難道門口連屋簷都沒有？」、「有穿雨衣餐點就不會淋雨嗎？」、「外送員不喜歡可以不要送」、「快遞宅配的進商辦都要脫雨衣」。

也有人說「原來餐點都藏在雨衣裡哦......怕淋濕要用保溫袋裝啊」、「客人雨具也放外面就合理啊？」、「合理啊，你會穿著雨衣在你家走來走去嗎」、「那下次民眾進去公家機關也可以不脫雨衣？」、「雨衣進來，地滑跌倒算店家的，變成店家要一直拖地，很麻煩」。

但也有許多人認為店家此措施太不平易近人，留言「叫店家淋雨走出來給餐啊」、「店家不能接受為何要開放外送？」、「櫃檯小妹是站好看的？地板溼了不會拿拖把出來擦？」、「老闆拿到店門口最佳解，老闆不要想賺外送錢又不想增加半點成本」、「我覺得不太體諒外送員欸，穿脫雨衣有夠麻煩，弄濕餐點對大家都不好吧？」

有人質疑，店家不會禁止外帶客人穿雨衣進店，卻禁止外送員穿雨衣進門，根本是刁難外送員，留言「哪個店家看到客人穿雨衣進門要買外帶，敢轟客人出去脫雨衣的？講來聽聽，長這麼大還真沒遇過」、「問題這種店應該也有外帶吧，難道外帶的客人都會脫雨衣？」

外送員 PTT 寒流

延伸閱讀

花生醬搭配什麼鹹食最對味？ 網狂推「這1樣」：超讚

暖爐一年用不到幾次該不該買？ 網友推薦一物：CP值高

太冷啦！超保暖「阿嬤神毯」睡到流汗 網驚呼：這條大家都有

考上公職人生直接起飛？ 網曝「陰暗面」：真的不認同

相關新聞

感受不到小確幸…職場菜鳥列4點嘆「離學生時代好像很遠了」

學生和出社會的生活型態大不同，剛過渡到職場的人難免會有些不適應。一名剛出社會的網友列了4點，指這些事讓他感覺離學生好像很遠了。

下雨要外送員脫雨衣取餐合理？網兩派戰翻：雨具本就該放店外

近日寒流來襲，各地天氣又濕又冷，外送員在外騎車外送都須穿雨衣，不過若進入店家，可能造成店家地板溼滑，因此有些店家禁止外送員穿雨衣取餐，讓PTT網友質疑「合理嗎？」對此網友分為兩派，有人認為「合理啊，不然弄溼地板外送員擦嗎？要送就要自己想辦法」，也有人認為「店家應有配套，否則就淋雨出來給餐」。

蹲式馬桶用手還用腳沖水？網友驚：原來我髒了18年！

女生公廁的蹲式馬桶設有充水閥，位置比坐式馬桶低得多，而且做成握桿狀，正確使用方式應該是用手押。有網友詢問大家都是乖乖用手押還是用腳踩，大多數人認為很髒所以都用腳踩。

台北人吃飯「這舉動」她驚呼真有錢 網轟：根本看人

從吃東西也可以看出一個人有不有錢？就有一名網友PO文表示，自己和台北朋友出去吃飯，發現對方只要吃到不喜歡的食物，就會直接不吃，讓原PO忍不住直呼「台北人好有錢，吃東西不喜歡就倒掉」，引發網友熱烈討論。

他問特賣會的運動鞋可以買嗎？ 內行曝暗黑真相

不少精打細算、想省荷包的民眾常會趁著特賣會前往百貨公司選購商品，近日就有一名網友好奇詢問「特賣會的運動鞋可以買嗎？」引發網友熱烈討論。

寒流什麼工作最辛苦？ 網曝2點「這職業」超慘

近期氣溫狂降，不少人都只想窩在室內。網路上也開始討論在這樣的超冷天氣裡，什麼職業最辛苦，最後綜合出網友意見，發現戶外跟碰水的工作，像是從事「養殖漁業」的人，就很需要忍受外在與心理的煎熬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。