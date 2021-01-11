下雨要外送員脫雨衣取餐合理？網兩派戰翻：雨具本就該放店外

近日寒流來襲，各地天氣又濕又冷，外送員在外騎車外送都須穿雨衣，不過若進入店家，可能造成店家地板溼滑，因此有些店家禁止外送員穿雨衣取餐，讓PTT網友質疑「合理嗎？」對此網友分為兩派，有人認為「合理啊，不然弄溼地板外送員擦嗎？要送就要自己想辦法」，也有人認為「店家應有配套，否則就淋雨出來給餐」。

有網友在PTT發文表示，有外送員在臉書上抱怨「店家禁止外送員穿雨衣進店取餐」，但是外面正在下大雨，若脫掉雨衣就得淋雨，拿著餐點也很難淋雨穿雨衣，讓該網友質疑店家此禁令合理嗎？

對此，有網友認為店家措施合理，留言「不然弄溼地板外送員擦嗎？」、「地板弄濕對內用客人說不過去」、「雨衣會滴水啊，難道門口連屋簷都沒有？」、「有穿雨衣餐點就不會淋雨嗎？」、「外送員不喜歡可以不要送」、「快遞宅配的進商辦都要脫雨衣」。

也有人說「原來餐點都藏在雨衣裡哦......怕淋濕要用保溫袋裝啊」、「客人雨具也放外面就合理啊？」、「合理啊，你會穿著雨衣在你家走來走去嗎」、「那下次民眾進去公家機關也可以不脫雨衣？」、「雨衣進來，地滑跌倒算店家的，變成店家要一直拖地，很麻煩」。

但也有許多人認為店家此措施太不平易近人，留言「叫店家淋雨走出來給餐啊」、「店家不能接受為何要開放外送？」、「櫃檯小妹是站好看的？地板溼了不會拿拖把出來擦？」、「老闆拿到店門口最佳解，老闆不要想賺外送錢又不想增加半點成本」、「我覺得不太體諒外送員欸，穿脫雨衣有夠麻煩，弄濕餐點對大家都不好吧？」

有人質疑，店家不會禁止外帶客人穿雨衣進店，卻禁止外送員穿雨衣進門，根本是刁難外送員，留言「哪個店家看到客人穿雨衣進門要買外帶，敢轟客人出去脫雨衣的？講來聽聽，長這麼大還真沒遇過」、「問題這種店應該也有外帶吧，難道外帶的客人都會脫雨衣？」