越換工作越糟？ 新鮮人悔：跳槽才發現前公司是「佛心企業」

年關將近，許多人也開始思考換工作的可能，《Dcard》上一名社會新鮮人卻分享自己「超級後悔」的轉職經驗。網友表示，自己的第一份工作月薪3萬，但他還是嫌棄而離職。原本想說同樣條件的工作不難找，沒想到之後找的工作不但薪水沒高多少，卻要付出更多勞力，讓他深感「對不起第一份工作的老闆給的這麼好的機會」。

該網友說，自己目前出社會第二年，現在做的已經是第四份工作，且也只打算再撐一年。看著大家討論轉職，他卻覺得他離開第一份工作是「年輕不懂事」，讓他超級後悔。網友表示，工作雖然月薪不高，但在鄉下也不算好找。當初面試只有問基本問題，他開薪水3萬也就確實給了3萬。

除此之外，有週休二日也有三節年終，下班時間完全不會拖到、且常常下班之前大家就已經在打卡機旁準備打卡，「完全不假掰」。雖然工作環境很差，但他因為是文書處理用電腦的，所以沒什麼影響。上班完全沒人管，想去哪就去哪，內容又輕鬆，做事步調完全自己來。雖然同事都上了年紀但對他很好。

但最後，他還是覺得「自己在那沒什麼發展性，又認識不到年輕女生」而衝動離職，他認為這是「剛出社會的無知少年」的舉動。因為後來的工作越換越差，薪水沒比較高又要付出勞力，下班也不能準時打卡。他後悔的說：「我看再也找不到這麼輕鬆的工作了吧，雖然一定有人說這想法很廢，但之後的工作我老是會拿來跟第一個比，滿滿的後悔跟對不起第一份工作的老闆給了我這麼好的機會。」

有些網友贊同他的看法，認為「很多人都是剛出社會的第一份工作最好」、「很多工作都沒發展性、年輕人就不要把職場想得那麼美好了」。但也有網友支持原PO換工作「有發展性的工作，雖然薪水沒比較高但應該比較好跳槽或轉職吧？不要灰心」、「如果一輩子拿三萬，就算有妹子人家也看不上你吧」、「你這份工作應該只爽前幾年，後面到天花板就會羨慕別人了 」。