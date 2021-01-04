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半夜偷草莓？男子稱偷摘爽送女友 網傻眼：竊盜還敢PO社群

聯合新聞網 / 綜合報導
網友稱偷採草莓給女友，並PO到社群媒體上。圖擷自Dcard
網友稱偷採草莓給女友，並PO到社群媒體上。圖擷自Dcard

現在正值草莓產季，許多人為體驗動手樂趣，選擇到草莓產區摘採。昨（3）日一名女子在Dcard以「半夜偷採草莓」為題發文，有名年輕男子半夜擅自闖入草莓園，甚至還偷採草莓給女友，並且高調PO網炫耀，離譜行徑讓人看了頻搖頭。但疑似當事人後來發言稱「草莓園是自家的」，話題仍引發網友論戰。

原PO貼出3段IG限時動態，並表示「唉，有夠丟臉，農民真的很辛苦」，只見當事者轉貼和朋友的對話「昨天半夜去人家草莓園偷一大袋草莓給女友，自己朋友都沒有」，對方回覆「再去偷一袋給我吃」，隨後該名男子PO出草莓照片，並tag朋友問「夠嗎？」

貼文一出，網友留言怒斥，「傻眼，有夠缺德」、「是有窮成這樣，比乞丐還不如」、「好扯，這樣是不是算竊盜」、「竊盜還敢PO社群，智商堪憂耶」、「書都讀去哪了，偷東西還沾沾自喜」、「人家辛苦種的，你們憑什麼偷來吃，有夠缺德」。

但有人質疑男子也許是在開玩笑，以及草莓園有可能是自家的，「未看留言就覺得不可能這麼大膽偷，應該是自家或認識的開放進去採」、「現在的人都不會媒體識讀嗎？別人發什麼就相信什麼跟著罵」、「真的是偷的嗎？說不定是買的」。

對此，一名疑似當事者的網友留言回應，「請問一下我家的草莓園自己種自己摘有什麼問題？那天半夜去摘草莓給女友吃，朋友講幹話說我去偷摘，今天一看Dcard就被發上來公審？底下一堆正義魔人在講什麼啊？忘了跟你們這些自以為是的人說，草莓本來就是晚上摘比較好」。

不過，也有人認為，「留言說草莓園是自家的，請拿出證據，隨便講我也會」、「如果真如當事者所說，草莓園是自家的，那也只能說他們自己限動打得太模糊了，什麼『人家』草莓園、什麼『偷』草莓容易讓人誤會，有正義網友PO出來也不能怪人」、「被誤會正常吧，誰知道草莓園你家開的，自以為開玩笑PO到IG，被當成小偷公審也是自找的」。

Dcard 竊盜

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