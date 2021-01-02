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「一千萬vs台大學歷」二選一 內行人曝關鍵：別短視近利

聯合新聞網 / 綜合報導
日前一名網友發文假設，若以「1000萬元新台幣」和「台大學歷」相比，選哪個會比較值錢。 圖／聯合報系資料照片
日前一名網友發文假設，若以「1000萬元新台幣」和「台大學歷」相比，選哪個會比較值錢。 圖／聯合報系資料照片

究竟是單筆大額獎金吸引人，還是一張高學歷的文憑重要？日前一名網友發文假設，若以「1000萬元新台幣」和「台大學歷」相比，選哪個會比較值錢。貼文一出，立刻引發兩派網友熱議表示「1000萬元拿去買房，十年後變2000萬元」、「台大資工可，直接獲得技能，不用幾年就賺到了」。

原PO在PTT的Gossiping板上，以「1000萬台幣跟台大學歷哪個值錢」為題假設，若上了台大科系可以隨你選，且你選了之後會獲得相對應的智商，藉此詢問在這樣的情況下，會想選馬上拿現金1000萬台幣還是台大學歷？

對此，一派網友認為獲得一技之長才是長久之計，「1000萬元對台大醫來說又不難，而且讀台大最大的優勢是人脈」、「台大醫科可能值1000萬元」、「台大，因為1000萬元太少」、「台大，1000萬元賣肝十年內一定有」、「台大很難賺不到吧」、「當然是台大，智力很好用的」、「（選1000萬元）足見台灣大多是短視近利」。

但也有留言認為，「錢滾錢」是最快的賺錢方式，紛紛表示「1000萬，All in台積電財富就自由囉」、「1000萬元存股不用上班」、「1000萬啊！選台大只是高級奴工而已」、「當然是1000萬元，直接花錢去國外洗學歷」、「窮人秒選1000萬元現金」、「1000萬All in台股，用錢滾錢」。

台大 台積電 PTT

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