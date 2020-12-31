空姐網紅台北101打卡阿姨入鏡 一句惹火留言遭網友圍剿

聖誕新年期間，不同地點也設有節日裝飾，想打卡拍照也是人之常情，不過1名擁有逾2萬追蹤者的空姐網紅，卻因在台北101前打卡惹事。有網友發現網紅於instagram限時動態中貼出打卡照，並寫上「歐巴桑真是一種擋路的生物」的字句，又抱怨修圖「斬除後面的阿姨很辛苦」。事件引起網友不滿，認為網紅極不尊重而且自私，隨即有人到她的帳戶留言圍剿，而網紅見狀則急急道歉撲火。

該名擁有逾2萬追蹤者的空姐網紅不時於ig帳戶分享美照，早前她於台北101大樓的聖誕裝飾前拍照打卡，並於限時動態分享。相中可見穿粉紅色裙的她在一輛紅色車前擺甫士，不過背景卻有數個中年女子「入鏡」，因此她於相中加上「歐巴桑（日語「おばさん」的普通話譯音，意指中年或老年婦女）真是一種擋路的生物」一句。後來她又以修圖程式將大嬸刪掉，再發限時動態稱「殺殺殺」、「斬除後面的阿姨很辛苦」等字句。

網紅的留言引來網友不滿，有人將限時動態截圖並轉貼到Dcard討論區，批評：「如果今天後面的『歐巴桑』是網友們粉絲們的媽媽，會有什麼感想呢？如果是我，應該不是很好受。」有網友更到網紅的ig留言怒罵，「有夠沒禮貌」、「歐巴桑何苦為難歐巴桑」、「路是你家的嗎？」。

網紅事後再發限時動態，對於「用了不好的言詞」及「沒有想到別人的感受」感到抱歉，又稱會「虛心檢討」。（Dcard討論區圖片）

網友的反應令網紅不得不回應，她事後再發限時動態表示，沒想過會因相片鬧出風波，指從來不認為別人需要在她拍照時避免「入鏡」，自己的用字只是表達修圖過程的心情，對於「用了不好的言詞」及「沒有想到別人的感受」感到抱歉，又稱會「虛心檢討」。

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文章授權轉載自《香港01》