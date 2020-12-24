超商本業變了？店內放滿包裹貨架「成物流中心」 2巧思太專業

今年雙11購物節讓各大超商「被包裹淹沒」，超商人員幾乎忙到人仰馬翻，如今為了應變這種狀況，超商也轉型成物流中心了嗎？日前有網友路過一間超商，赫然發現店內放著好多排「堆滿包裹的貨架」。照片曝光後，立刻引發討論，網友笑翻回應「超商的本業變了」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他日前經過一間超商，發現店內本來是擺放商品櫃的位置，變成了好多個被包裹堆滿的貨架，貨架上不僅用民眾手機末三碼區分包裹，可以讓店員快速找貨外，貨架底部還裝有滑輪，可以方便移動，就像是一座小型物流中心，原PO也開玩笑地說「便利商店的本業快變了」。

照片曝光後，引起網友紛紛留言，「原來是物流中心呀，我還以為是便利商店」、「被便利商店耽誤的物流中心」、「郵局便利店？！」、「很專業耶，對客人的包裹很尊重，不會亂塞亂疊」。

超商貨架照片曝光後，讓網友紛紛笑翻，直呼這是「被便利商店耽誤的物流中心」。圖翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」