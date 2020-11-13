雙11包裹大軍狂襲超商 到貨尖峰時間曝光：已有門市收800件

今年雙11你貢獻了幾箱？雙11活動暫時告一段落，買家開心下了單，但頭痛的可能是物流業及超商店員。11日當晚網路上出現大量包裹堆滿超商的誇張景象，不過根據萊爾富超商公關表示，12日到14日之間才是到貨的尖峰時間，其中有門市已經接到高達800件貨物。

從各地超商的「災情」照片可以看出，無論是櫃台前、電動門、座位區，甚至超商外的走道全都是包裹，來送貨的物流車也都塞得滿滿滿。看到現場畫面的網友，紛紛在留言區自首「不敢說我買了近20單」、「2隻手機加起來20單」、「我自首我買了3萬」，也有超商店員表示「值大夜班不想上班了」。

各地超商都被大量貨物塞滿，引發網友及店員議論。 圖擷自 爆料公社

根據ETtoday新聞雲報導，萊爾富公關林雅芳表示，雙11檔期出貨日通常從11日開始，在12至14日之間會陸續到店，其中有門市已經接到高達800件貨物。也就是說超商店員的考驗才正要開始，從11日開始累積的貨物存量勢必相當驚人。

不少超商店員呼籲民眾愛買沒關係，但絕對要記得領貨，「買了不領才會令人肚爛」、「不然真的都沒地方放」、「特別是買很大箱的，不然就是拖到最後一天才要來領」。提醒民眾在開心購物之餘，也要盡速取貨才能減少超商店員們的困擾。