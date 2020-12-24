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公車司機謊騙身心障礙高中生下車 網友氣客訴求幫高調

聯合新聞網 / 綜合報導
一位疑似身心障礙的學生上車後詢問司機是否有到台中火車站，沒想到司機卻騙他說公車是開往開往台北。示意圖／ingimage
一位疑似身心障礙的學生上車後詢問司機是否有到台中火車站，沒想到司機卻騙他說公車是開往開往台北。示意圖／ingimage

有網友22日在台中搭公車時，看見一位疑似身心障礙的學生上車後詢問司機是否有到火車站，沒想到司機卻騙他說公車是開往台北，學生隨後就刷卡下車，目睹一切的網友十分氣憤及不捨，便打電話客訴該名司機，貼文也引起PTT鄉民關注，紛紛喊幫高調。

一名網友在PTT WomenTalk版發文，提及他在搭公車往台中火車站時，目擊一位剛上車沒多久、疑似身心障礙的高中生，高中生上前詢問司機有沒有到台中火車站，「結果司機不知是聽到他的語氣稍微有點怪，還是怎麼樣，竟態度差勁地回沒有，還故意騙說是開往台北的」。

該名高中生得知此事後，問司機「那要怎麼辦？」，司機卻回「你可以下車啊」，正當原PO準備上前告知學生真相時，卻發現他已匆匆刷卡下車了。原PO表示看到整個過程相當生氣，下車後立刻投訴公車司機，也感到難過「為什麼生病了還要被這樣充滿惡意的對待」，此外，原PO還有去台中市市政信箱陳情，希望司機當面向那位同學道歉，類似的事情不要再發生。

貼文一出立刻引發鄉民熱議，「支持客訴」、「推原PO好心，希望那位高中生有順利抵達他要去的地方」、「台中惡質司機很多 還看過老婆婆上車比較慢被司機叫罵一整路的」、「幫高調」、「太扯，有夠沒水準」、「司機很過分！原PO很溫暖」、「幫特殊生謝謝你的正義」、「也要跟市府說！不過通常都會不了了之」、「這個司機也太壞心，但遇過很多好司機，幫忙平反一下」、「我以前也被司機兇過，直接寫信客訴，後來又遇到同個司機，態度就好很多(可能也被很多人客訴)」。

火車站 公車 PTT 台中市

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