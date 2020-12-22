一家6口凌晨停車繳費「只差5元」 好心人給硬幣機器卻全吐回

只差5元！一對夫妻與車上4名熟睡的孩子在凌晨時間受困在板橋火車站停車場，當時夫妻準備到繳費機繳費離開，機台顯示停車費200元，但他們找遍全車上下只能湊出195元，而繳費機台也不接受千元大鈔，連好不容易向路人借的5元全部退回，只好讓老公深夜到處問人換零錢，一家人有家歸不得實在好無奈！

2020-12-22 11:06