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一家6口凌晨停車繳費「只差5元」 好心人給硬幣機器卻全吐回
只差5元！一對夫妻與車上4名熟睡的孩子在凌晨時間受困在板橋火車站停車場，當時夫妻準備到繳費機繳費離開，機台顯示停車費200元，但他們找遍全車上下只能湊出195元，而繳費機台也不接受千元大鈔，連好不容易向路人借的5元全部退回，只好讓老公深夜到處問人換零錢，一家人有家歸不得實在好無奈！
19日凌晨1點多，原PO在臉書社團「爆怨公社」發文求助，表示一家人到停車場繳費機繳錢後開車回家，卻無奈「只差5元」才湊得到200元，更慘的是，繳費機台不接受1000元大鈔，就連好心路人借的「5個1元」也不吃，且當時時間已晚也早就找不到人幫忙了，原PO一家人受困在停車場，欲哭無淚的她直呼，「到底在搞什麼，我好想回家......」。
經過6個小時後，原PO附上受困事件的後續，當時因為車站裡及周邊的便利商店都已關門，且車上4個小孩都已經熟睡，因此只好由她顧著車，讓老公拿著5個1元及1張1000元到警察局、管理室去換錢，結果他們也都因為身上沒有零錢而沒辦法幫忙。幸好待在停車場的原PO幸運遇到一對情侶坐電梯下來，她趕忙詢問可否換錢，最後對方好心直接給了5元硬幣，一家人才得以順利繳費回家。
許多網友看了都相當同情原PO一家人的這段遭遇，大家也建議「要準備一下悠遊卡或是使用電子支付，這樣才不會讓自己處於囧境」、「車上真的要放零錢，以備不時之需」、「我為了停車進出場方便去貼了eTag」 。
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