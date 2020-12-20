監獄生活長啥樣？作息表曝光 網驚呼：比當兵爽

倘若違反法律，輕則罰款、重則需要入監服刑，但是，或許很多人都對監獄中的生活感到好奇。對此，有人在PTT發文好奇獄中生活，其他2名網友曝光獄中作息表後，竟讓鄉民驚呼「比當兵還爽」。

有人在PTT「八卦板」PO文「監獄生活是什麼樣子？」，他好奇到底有幾位受刑人關一間牢房、若想上廁所時又該怎麼辦？對此，有一名表示當過監所管理員的網友曝光監獄作息表：

0640：起床、整理內務 0700：早餐 0755：開封前準備點名 0820：進工場點名 0840：各房輪流「打鼓」，每小時一次 0900：工場作業時間 1120：準備用餐 1140：中午點名 1210：中午休息時間(發午餐藥、輪流洗澡等) 1400：工場作業時間 1540：打掃環境 1600：休息時間，點名準備收封 1640：收封 1700：收封點名 1720：晚餐 1800：開舖 2100：熄燈就寢

受刑人生活作息曝光後，鄉民紛紛詢問「一間牢房多大，能睡幾人」、「全台監獄都爆滿，是真的嗎」、「夏天會很熱嗎」，對此原PO回應「夏天舍房門一打開，那個味道你大概三天吃不下飯」、「夏天時衣服沒乾過」，對於監獄超收問題僅回應「我們機關超收50%」。

此外，另一名當過監獄管理人員的網友也PO文補充作息表，他表示「打鼓」是以前抽菸時的點菸動作，由於跟打鼓很像，因此就用這代指抽菸；而台灣各監所的工場作業仍以勞力密集、低附加性的作業為主，例如紙品代工、簡單加工等，僅有少數人能申請做木工、陶藝等需要技術類型的工作。

至於餐點部分，他補充早餐多是稀飯、饅頭等較清淡的食物，午、晚餐則是菜肉都有，菜單更是經過營養考量設計；另外18時「開鋪」後到21時的時間，他表示基本上是受刑人的自由時間，能看書、看掌上型電視、抄佛經，有的人也會在牢房內鍛鍊身體。

最後他還補充外役監獄可以放懇親假，他提到外役監獄受刑人的縮減刑天數比一般監獄多，不僅能夠放假，連會客都是面對面接見，不用像一般監所要隔牆打電話，讓他直呼「感覺跟當兵的日子差不多」。

受刑人作息詳細內容曝光後，網友紛紛大喊「感覺比當兵爽」、「難怪一堆在監獄變胖的，吃的這麼好」、「怪不得有沒錢的人想要吃牢飯」；不過也有另一派網友表示「爽在哪」、「想到夏天這麼多人關在小房間的味道…我不敢犯罪了」。

對於受刑人在監獄有吃有喝、還能有時間運動，一群網友憤恨認為「在台灣犯罪者的權利大於加害者」、「為什麼要對他們這麼好」，但也有人出面緩頰表示「不是每個人都殺人放火的，給予最基本的權利是必要的」。