快訊

張毅病逝後顯靈 楊惠姍全身著丈夫衣淚崩追憶

鴻海MIH聯盟201家廠商名單 官網一次公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監獄生活長啥樣？作息表曝光 網驚呼：比當兵爽

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在PTT發文好奇監獄生活，一名當過監所管理員的網友曝光「監獄作息表」後引起熱議。示意圖／ingimage
有網友在PTT發文好奇監獄生活，一名當過監所管理員的網友曝光「監獄作息表」後引起熱議。示意圖／ingimage

倘若違反法律，輕則罰款、重則需要入監服刑，但是，或許很多人都對監獄中的生活感到好奇。對此，有人在PTT發文好奇獄中生活，其他2名網友曝光獄中作息表後，竟讓鄉民驚呼「比當兵還爽」。

有人在PTT「八卦板」PO文「監獄生活是什麼樣子？」，他好奇到底有幾位受刑人關一間牢房、若想上廁所時又該怎麼辦？對此，有一名表示當過監所管理員的網友曝光監獄作息表

0640：起床、整理內務

0700：早餐

0755：開封前準備點名

0820：進工場點名

0840：各房輪流「打鼓」，每小時一次

0900：工場作業時間

1120：準備用餐

1140：中午點名

1210：中午休息時間(發午餐藥、輪流洗澡等)

1400：工場作業時間

1540：打掃環境

1600：休息時間，點名準備收封

1640：收封

1700：收封點名

1720：晚餐

1800：開舖

2100：熄燈就寢

受刑人生活作息曝光後，鄉民紛紛詢問「一間牢房多大，能睡幾人」、「全台監獄都爆滿，是真的嗎」、「夏天會很熱嗎」，對此原PO回應「夏天舍房門一打開，那個味道你大概三天吃不下飯」、「夏天時衣服沒乾過」，對於監獄超收問題僅回應「我們機關超收50%」。

此外，另一名當過監獄管理人員的網友也PO文補充作息表，他表示「打鼓」是以前抽菸時的點菸動作，由於跟打鼓很像，因此就用這代指抽菸；而台灣各監所的工場作業仍以勞力密集、低附加性的作業為主，例如紙品代工、簡單加工等，僅有少數人能申請做木工、陶藝等需要技術類型的工作。

至於餐點部分，他補充早餐多是稀飯、饅頭等較清淡的食物，午、晚餐則是菜肉都有，菜單更是經過營養考量設計；另外18時「開鋪」後到21時的時間，他表示基本上是受刑人的自由時間，能看書、看掌上型電視、抄佛經，有的人也會在牢房內鍛鍊身體。

最後他還補充外役監獄可以放懇親假，他提到外役監獄受刑人的縮減刑天數比一般監獄多，不僅能夠放假，連會客都是面對面接見，不用像一般監所要隔牆打電話，讓他直呼「感覺跟當兵的日子差不多」。

受刑人作息詳細內容曝光後，網友紛紛大喊「感覺比當兵爽」、「難怪一堆在監獄變胖的，吃的這麼好」、「怪不得有沒錢的人想要吃牢飯」；不過也有另一派網友表示「爽在哪」、「想到夏天這麼多人關在小房間的味道…我不敢犯罪了」。

對於受刑人在監獄有吃有喝、還能有時間運動，一群網友憤恨認為「在台灣犯罪者的權利大於加害者」、「為什麼要對他們這麼好」，但也有人出面緩頰表示「不是每個人都殺人放火的，給予最基本的權利是必要的」。

監獄 受刑人 PTT

延伸閱讀

韓國單日確診再飆新高 監獄爆群聚185人染疫

「感覺被判死刑」5人就有1人染疫 全美監獄1700人病歿

黎智英被轉送重犯監獄 原因解讀不同

拜登上任前 聯邦監獄加速執行死刑傳多人染疫

相關新聞

監獄生活長啥樣？作息表曝光 網驚呼：比當兵爽

倘若違反法律，輕則罰款、重則需要入監服刑，但是，或許很多人都對監獄中的生活感到好奇。對此，有人在PTT發文好奇獄中生活，其他2名網友曝光獄中作息表後...

Whoscall被外送員改名「全裸取餐請小心」 他困擾上網求助

美食外送平台為現代人帶來生活便利性，但也衍生出一些問題，像是外送員偷吃餐點或是消費者提出無理要求等。近日一名網友抱怨，平常習慣在家中全裸，取餐時也不會特別穿衣服，沒想到此行為讓他的Whos call被外送員改名，氣得他PO文抗議。

糖果機內見「老鼠偷啃棒棒糖」 媽嚇壞：不敢給小孩玩了

百貨公司為了搶攻親子商機，因此引進遊樂器材供孩童玩耍，然而昨（19）日一名媽媽帶孩子到百貨公司逛街，途中兌換代幣讓小孩玩棒棒糖機台，結果卻意外看到裡面有隻「老鼠」在啃棒棒糖，嚇得她火速帶孩子回家洗手消毒。

她訂飲料備註「少珍珠」收到店員暖心字條一看尷尬了！

台灣手搖飲料店佈滿大街，其中珍珠奶茶是不少民眾的最愛，日前一名女網友就表示，在訂購飲料時，特別備註「不要太多珍珠」，沒想到收到飲料卻尷尬...

夫妻倆連續加班16小時回家見「兩杯茶、一張紙」哭了

日前，一對夫妻加班到深夜11點多，因已連續工作16個小時，身心俱疲，但沒想到回家後，卻看到客廳的桌上放了兩杯水及一張家中小孩留的紙條，讓兩人瞬間淚流滿面。

可樂果「最推口味」是哪個？ 網友：這款買8箱吃剩2箱

許多人會習慣去大買場購買日常用品及零嘴，而日前便有網友分享，台灣的國民零食「可樂果」出過非常多口味，但自己就推這口。此文一出，也引起許多網友討論，更有留言藉此分享自己心目中最喜歡的口味。

等紅燈旁車副駕突亂丟垃圾！下秒隔壁賓士車駕駛反應網讚爆

日前有一輛TOYOTA汽車在等紅燈的時候，副駕駛竟然打開窗戶，往外面亂丟垃圾，這舉動讓人傻眼，不過下一秒停在隔壁的賓士車突然打開車門，做出一個霸氣的反應，讓網友直呼「太療癒了！」

逛街遇「兩單品」組裝成電動車 網讚：現省一台Gogoro

隨著環保意識抬頭，不少人也換上電動機車做為代步使用。日前，卻有網友卻在逛街時遇到有人將「電動滑板車」裝上塑膠椅，不但能在行駛中舒服地坐著，價錢也相對便宜，讓原PO直呼「現省一台Gogoro」。

查自家街景地圖！放大檢視發現「熟悉身影」背後真相讓人哭了

通常找不到路或是要看街景時，很多人會使用Google地圖，一名男網友在有空的時候，翻開了舊街景圖，沒想到意外找到了自己已經過世的爸爸身影，讓他忍不住感到鼻酸，其他網友看了也覺得很感動。

他聖誕禮物送「木魚」怕被揍 網一看造型狂敲碗

一年一度的聖誕節又快到了，親朋好友都會準備禮物交換或送禮，禮物如果夠有創意，也會受到不少人喜愛。有位網友近日發文分享，稱聖誕節交換禮物打算送木魚，不曉得對方會不會喜歡，但網友一看他的木魚造型，紛紛敲碗，因為該款木魚造型竟然是知名卡通「鹹蛋超人」的頭。

生日收到民國22年壹圓硬幣氣炸「當我回收商？」網驚：這價值不菲

每到一年一度的生日時，除了會買蛋糕、吃飯慶祝外，也會期待可以拿到什麼生日禮物，有一名網友表示，這個月生日的時候，死黨給他了一枚民國二十二年製造的壹圓硬幣，他拿到後氣炸「當我是破銅爛鐵回收商喔？」，但有網友則指出這枚硬幣如果是真品「價價值不菲。」

不爽被外送大姐叫阿姨 34歲女嗆「小心負評」反遭網批

一名34歲的女子點外送來吃，因不滿看起來年約50歲的大姐稱她「阿姨」，便直接糾正對方以後別這樣叫，以免收到負評。不過這名大姐被糾正後，完全不承認有稱她「阿姨」，讓該女子氣炸，發文要大家評評理。不料，網友對此事看法幾乎一面倒，覺得女子因為這樣就要給負評，實在很玻璃心。

熱門新聞

好市多熟食區這款「經典便宜食物」停賣 網一片崩潰：想再吃啊！

Whoscall被外送員改名「全裸取餐請小心」 他困擾上網求助

宵夜點「鹹豆漿」同事嫌棄像「餿水」 網反擊：根本人間極品

一個人吃熱炒怎麼點？網推「這3道」 加碼曝測店家實力菜色

糖果機內見「老鼠偷啃棒棒糖」 媽嚇壞：不敢給小孩玩了

監獄生活長啥樣？作息表曝光 網驚呼：比當兵爽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。