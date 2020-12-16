「走道vs靠窗」坐車怎麼選？ 內行曝八字真言

台灣大眾運輸發達，消費者會依照個人需求及價錢、舒適度等選擇適合的載具。有網友分享自己搭乘大眾運輸時的「不變定律」，表示自己屬於走道派，以不打擾對方為原則，也好奇發問，「大家坐車是屬於靠走道派還是靠窗戶派？」

一名網友於《PTT》上發文表示，大多都仰賴台灣便利的大眾運輸工具來往各地，但不論是客運、火車、及高鐵，位置的偏好屬於「靠走道派」，其中最主要的原因是進出時較方便且自在，考慮到靠窗座位進出時會打擾到他人，選擇寧願被他人打擾。這也讓原PO十分好奇大眾的選擇，文章發布後，留言區蓋起高樓。

有網友同屬「走道派」，「走道，尤其是搭長途飛機，走道必先搶」、「走道，原因跟你一樣」、「走道，看窗外會暈車」、「走道，討厭跟別人借過」、「走道，坐靠窗戶很擠」，也有網友表示是「靠窗派」，「靠窗，走道遇到臭仔走過去會聞到臭味」、「靠窗，喜歡看景色發呆」、「窗戶，喜歡看風景」、「靠窗，不想別人一直擠」、「靠窗，火車遇到一堆站著還硬要往座位壓的人很賭爛」、「靠窗，但尿尿不方便」。

但也有網友認為，距離及時間的長短很重要，「長程走道，短程靠窗」、「火車和短程飛機靠窗，長程飛機靠走道」、「長途靠窗必須膀胱比別人大顆」、「短程走道，長程靠窗，不到萬不得已絕不坐台灣的長程火車」。