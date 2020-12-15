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「30歲還在租房」遭友酸愛玩 台中男PO文怨：沒他家父母有錢

聯合新聞網 / 綜合報導
台中一名30多歲男網友遭友人取笑「30多歲還在租房」，他表面笑笑卻滿是委屈，心想與妻子節儉度日、月存2萬，卻仍遭友人狠酸。示意圖／ingimage
台中一名30多歲男網友遭友人取笑「30多歲還在租房」，他表面笑笑卻滿是委屈，心想與妻子節儉度日、月存2萬，卻仍遭友人狠酸。示意圖／ingimage

不少人苦惱著成家立業卻難存錢，一名男網友就發文抱怨被朋友取笑30多歲還在租房，酸他是因為「太愛玩才買不了房」，他雖然表面笑笑但心裡滿是委屈，自認要扶養老小的自己每月還能月存1、2萬已經算是非常節省了。

原PO在Dcard發文透露，前陣子朋友取笑他愛玩才沒錢買房，居然到30多歲還在租房，「我也是笑笑的，現在台中買房都1000萬以上，已經很困難了，我上有老、下有小，還能每月存1、2萬，已經夠省了」。

他表示，自己不論是訂婚還是結婚，都與妻子共同決定從簡就好，「車買二手，上下班盡量坐公車，偶爾才去吃個大餐，才大概1000元左右，生日也只買個簡單蛋糕」。

他也發聲反擊對他酸言酸語的朋友，「他們能買房還不都是因為父母，誰不想要有個有錢的父母？從頭到尾父母出，婚禮送套房、送田地，問題是我沒有啊！難道我買不起房就該死嗎？我都已經認真賺錢，認真省錢了，還要我怎樣？」

不少網友看到他滿腹委屈的怒吼，紛紛都留言回應「會賺錢不如會投胎，會講那種話的也不用當朋友了」、「靠自己+1」、「沒關係啦，現在有小孩的也沒多好，有結婚的也不一定很爽，笑到最後才是贏家啊」，也有其他網友表示，「台中海線大樓千萬內可以買到啊…看你要不要而已…」、「我在台中我怎麼沒有覺得房價都是千萬以上」。

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