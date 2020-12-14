他去超商結帳報電話累積點數 回家收到陌生男「恐怖訊息」

許多超商都推出結帳報手機號碼可累點的機制，會員可透過累點得到相關優惠或折扣，不過報電話時若遇到有心人士，恐怕就會被陌生人騷擾。有男網友分享，日前到某超商消費，電話竟被後方男客人記下，事後甚至加他臉書好友，此舉讓其他網友直呼可怕。

有男網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，他日前到某超商消費，結帳時向櫃台報出電話號碼，離開後卻有陌生男子加他的臉書好友，對方私訊他表示「不好意思冒昧打擾了，我剛在全家排在你後面，覺得你好高喔！」

他詢問「怎麼會有我的臉書帳號？」對方則說「因為你唸全家會員號碼時，我有聽到你的號碼，就可以連到臉書了」，對方還問「你也是住在某某區嗎？」

此舉讓該網友相當不舒服，直言「遇到這種事情該怎麼辦？好反感」其他網友則留言「也太可怕」、「夭壽喔」、「報手機號碼真的可怕」、「好噁心⋯⋯真的不要偷懶啊，把手機掏出來刷條碼比較安全」，也有人開玩笑說「排隊也能遇到真愛，真好」、「排隊遇到愛」、「愛情來得太快就像龍捲風」。