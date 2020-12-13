全台糟糕夜市「這一處」被點名 網一面倒怒斥：別瞎說

台灣的夜市聚集許多美食與小吃，更是不少外國人來台指名必訪的地方，近日一名網友分享心中最糟糕的夜市，名單曝光意外引起網友論戰。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，「台灣史上最糟糕的夜市為花蓮東大門，而次糟糕的夜市為基隆廟口，裡頭東西貴又不好吃，夾娃娃和遊戲攤全是觀光等級，歡迎大家推薦真正的在地夜市」。

貼文一出，網友留言回應，「台灣夜市不就這樣」、「你把高雄六合夜市放到哪去了？」、「羅東才難吃，基隆夜市好吃的已經算多了，饒河街越來越雷，士林更不用講了」、「墾丁大街才是真的無言」、「最糟糕的應該是六合或凱旋夜市」、「逢甲、士林、中原才是真的糟糕」。

不過，多數人不認同原PO稱基隆廟口糟糕，紛紛跳出來反駁，「你到底懂不懂基隆廟口的歷史，多久以前就有的美食小吃與深夜食堂，台灣很難看到像基隆廟口這樣24小時營業的，簡直是亂評價一通」、「別瞎說，基隆廟口在我心中是第一名」、「基隆廟口一堆好吃的，你是不是沒去過只經過？」、「我不是在地人都覺得基隆廟口很多好吃的」、「基隆廟口美食一堆，物美價廉又美味」。

而喜歡東大門夜市的人表示，「東大門哪會，好吃又用心的店很多」、「東大門很多好吃的，我每次去光吃的都可以買1000多」、「東大門不錯，至少乾淨店家又有規劃」、「花蓮東大門夜市不錯啊！」