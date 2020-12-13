超商工作有年終嗎？員工曝「驚人數字」：不比大公司差

2020年即將過完，不少人辛苦工作一整年，期待的就是領年終獎金。對此，有網友好奇詢問「超商工作有年終獎金嗎」，問題曝光掀起一陣熱議，更釣出過來人解答判斷標準。

原PO在「Dcard」發文，自己在超商上班，最近想轉換跑道，不過家人希望可以待到領年終時，但身旁朋友都說工讀只有過年上班薪水雙倍，沒有領年終，「想請問超商工作沒有年終獎金是正常的嗎，還是我應該要認真問一下店長？」

貼文一出，曾在超商工作的網友透露「直營店」會分發年終獎金、「加盟店」則要看老闆個人意願，「直營很敢給，待過的加盟則是有春節紅包」、「直營店是分兩次給，一個比較少一個比較多」、「直營的有，我那時候工讀，時數比較少也有5000」、「直營正職基本10萬起跳，工讀生就年終1個月而已 」、「直營才有喔！我們店長領22萬」。

此外，不少加盟店員工分享自己有領到年終，「我是加盟工讀生，領特休1萬4」、「我在7-11加盟店上班，我們老闆也有給，去年工讀6000正職1萬」、「加盟看店長，有些店長人很好年終不會比直營差」。