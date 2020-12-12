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8機車巷弄違停「擋救護車通行」 家屬嗆：出事誰負責？

聯合新聞網 / 綜合報導
但昨（11）日晚上在高雄的一位老奶奶不小心從樓梯上摔下來，沒想到叫了救護車在要去醫院的路上，卻因為巷子裡停放多台違停機車，導致救護車通行緩慢。 圖／爆料公社
但昨（11）日晚上在高雄的一位老奶奶不小心從樓梯上摔下來，沒想到叫了救護車在要去醫院的路上，卻因為巷子裡停放多台違停機車，導致救護車通行緩慢。 圖／爆料公社

不少巷弄因狹窄難行，便會劃上紅線以保持道路暢通，但昨（11）日晚上在高雄的一位老奶奶不小心從樓梯上摔下來，沒想到叫了救護車在要去醫院的路上，卻因為巷子裡停放多台違停機車，導致救護車通行緩慢。此情形讓家屬發文怒罵，「平時檢舉也沒改善，萬一是消防車要進來怎麼辦？」

原PO在臉書社團「爆料公社」上發文說明，雖然目前長輩送醫檢查後無大礙，但他強調「以前都是停太靠近路口轉不進來，我才會檢舉，也曾經半個小時打一次電話」，結果連續打了五通後，卻聽到社區廣播通知移車，沒三天就又開始停了，使原PO怒嗆「想問高雄相關單位，出事了誰負責？」

對此，不少網友也根據自身經驗分享，「車上不是載自己家人都無感啦！」、「各地的巷子內都是這樣，我還自己移機車才開出去，不然刮到我們還要自己負責」、「沒事就沒事，有事就大事。哈～正確答案： 這樣里民壓力，里長默許。」

救護車 爆料公社 違停

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