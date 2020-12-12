用自己的Uber Eats免運帳號幫公司訂餐 假日竟遭同事盜用

外送平台的普及，讓現代不少人三餐都會叫外送解決。日前，一名網友分享，因為自己有「優饗方案」不用運費，所以當公司需要叫外送時都是用他的Uber Eats帳號幫忙訂餐，但卻遇同事在假日期間仍使用自己的帳號。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上分享，因為自己有買「優饗方案」所以公司訂餐時都是用自己的Uber Eats帳號，有時候太忙也會請同事幫忙就給他帳號代訂，但前幾天卻遇同事連我休假都再用自己的帳號訂餐。對此，她也說明，「至少也問一下吧⋯或自己買啊」，突然跳出這個通知感覺真的很不好，便想藉此詢問網友「我怎麼樣在不破壞感情的前提跟他說啊」。

此文一出，不少網友便紛紛建議，「先取消訂單，然後改密碼，下次他問起來你就說我以為被盜帳號所以把密碼改了」、「你可以跟他說，我休假的時候要使用，先跟我說一下～不然我會以為帳號被盜了」。

但也有網友分析，若同事仍厚臉皮的要帳號，可以提出「分攤月費」的方式，「如果他之後真的厚著臉皮每次都跟你要帳號，可請他跟妳分攤費用不然就是直接改密碼，他如果問說為什麼不能登，妳就說『上次帳號好像被盜，我沒訂餐竟然有人用我帳號訂！也不知道是誰訂的所以改密碼。』」

優饗方案是Uber Eats推出的無限次免運訂閱服務。用120元訂閱優饗方案，往後僅要訂購滿199元，就可以享有一個月無限次的免外送費優惠。