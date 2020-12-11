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為何小吃最貴的是蔬菜不是肉？ 內行人分析5因素解答

聯合新聞網 / 綜合報導
外食族人口多，也因此最能感受到菜價的變動。 自助餐示意圖。圖／Ingimage
外食族人口多，也因此最能感受到菜價的變動。 自助餐示意圖。圖／Ingimage

現代人生活忙碌，三餐時常靠外食解決，有人為了省錢會到自助餐店買便當，也因此能感受到食材價格的變動。一名網友有感而發地發文表示，用同樣的價格去買肉和菜，但菜的份量卻都只有一點點，讓他忍不住想問「為什麼市面上的蔬菜小吃都這麼貴？」

原PO在PTT開頭就寫道「小吃最貴的其實不是肉，而是蔬菜」，他說一片雞排5、60元聽起來好像很貴，但如果拿同樣60元去買燙青菜或是滷味的蔬菜，其份量就只有一點點而已，這種情形讓身為蔬菜愛好者的他覺得很難過，「到底為什麼青菜這麼貴，反而比肉還要貴！」

對於菜價到底便宜或貴，網友們的看法不一，「傳統菜市場的蔬菜很便宜」、「你要好吃及特色煮法當然貴，自助餐反而是菜比較便宜」、「除非是自己去市場買來煮，不然外食族的話，要吃大量蔬菜是真的很貴，而且挑選種類也少」、「天氣也影響蔬菜收成吧，之前有過南部大雨菜就狂漲價」、「其實自己有在下廚，蔬菜真的貴」。

還有人分析蔬菜不好保存前置作業多佔空間點的人少賣不完報廢率高是菜價變貴的5個可能因素，「因為肉可以冷凍好保存，菜沒有辦法」、「因為蔬菜要挑要洗，處理較麻煩」、「自從處理過地瓜葉，就完全不覺得外面燙地瓜葉貴了」。

PTT 自助餐店 菜價

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