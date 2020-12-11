為何小吃最貴的是蔬菜不是肉？ 內行人分析5因素解答

現代人生活忙碌，三餐時常靠外食解決，有人為了省錢會到自助餐店買便當，也因此能感受到食材價格的變動。一名網友有感而發地發文表示，用同樣的價格去買肉和菜，但菜的份量卻都只有一點點，讓他忍不住想問「為什麼市面上的蔬菜小吃都這麼貴？」

原PO在PTT開頭就寫道「小吃最貴的其實不是肉，而是蔬菜」，他說一片雞排5、60元聽起來好像很貴，但如果拿同樣60元去買燙青菜或是滷味的蔬菜，其份量就只有一點點而已，這種情形讓身為蔬菜愛好者的他覺得很難過，「到底為什麼青菜這麼貴，反而比肉還要貴！」

對於菜價到底便宜或貴，網友們的看法不一，「傳統菜市場的蔬菜很便宜」、「你要好吃及特色煮法當然貴，自助餐反而是菜比較便宜」、「除非是自己去市場買來煮，不然外食族的話，要吃大量蔬菜是真的很貴，而且挑選種類也少」、「天氣也影響蔬菜收成吧，之前有過南部大雨菜就狂漲價」、「其實自己有在下廚，蔬菜真的貴」。

還有人分析蔬菜不好保存、前置作業多、佔空間、點的人少、賣不完報廢率高是菜價變貴的5個可能因素，「因為肉可以冷凍好保存，菜沒有辦法」、「因為蔬菜要挑要洗，處理較麻煩」、「自從處理過地瓜葉，就完全不覺得外面燙地瓜葉貴了」。