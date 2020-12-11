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住幾樓以上地震不用開門逃？網勸：會躲更實在

愈來愈多！又出現神秘金屬柱 這次在波蘭華沙河邊

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住幾樓以上地震不用逃？ 網勸：比起逃...找地方躲更實在

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇，地震時「住在幾樓以上不用逃？」貼文引起網友熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友好奇，地震時「住在幾樓以上不用逃？」貼文引起網友熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

昨（10日）晚9點19分發生今年最大地震，全台有感！許多住在高樓的民眾更是被嚇得驚慌失措，紛紛想辦法逃到地面。不過，就有一名網友好奇「住在幾樓以上可以不用逃？」貼文引起許多人熱議，不少人認為除了逃下樓之外，「在家中尋找適當避難處」也相當重要。

原PO昨晚在PTT八卦板發文，表示身邊的朋友都被地震給嚇壞了，紛紛在line上討論要不要「逃下樓」，而原PO自己也非常好奇「住在幾樓以上可以不用逃？」貼文一出，隨即引起大批網友討論。

不少網友紛紛留言分享看法，「我家24樓，剛剛已經放棄了」、「6樓以上，因為你跑下去地震也差不多震完」、「我人在46樓，地震時腦袋直接空白」、「6F？跑下去只要27到33秒！但剛剛感覺搖了50幾秒耶」、「高樓層就往上跑吧...不管是震倒或是火災都還有機會被救」、「樓高50公尺以下，樓層數在12～15的最危險，921倒掉的大樓跟維冠大樓都是這種高度的大樓」。

也有其他網友認為比起「往外跑」，更應該「在家中尋找適當的地方避難」，有人就表示「大型地震不用花時間跑了啦，趕緊找結實一點的地方避難」、「先躲堅固地方吧! 萬一真的搖很大，門開不了也別跑了」。

而根據內政部消防署全球資訊網公告，地震發生時，最重要的是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或牆角，且要留意家具、家電或貨櫃等重物，避免被重物搖晃傾倒壓傷。

PTT 地震 內政部

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