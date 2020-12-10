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他買到「全社區最爛車位」窄到下不了車 一招神逆轉
一名網友在《買房知識家》社團貼文，抱怨自己最近買了15年的社區大樓，但買到的車位是「全社區最爛」，不但在地下三層，車位還十分狹窄。讓他忍不住想po上網問，「如果碰到這種車位，你會自己停，還是寧願到外面再另外租車位？」
該網友貼出照片指出，自己的車位不但被三面牆壁圍起來，還需要跟另一台車分享空間，一般車寬200公分，車位就剛好210公分，左右只能多出各5公分的空間。狹小的車位讓兩台車都停進去後，就完全下不了車了。
他因此受不了，把原本車位租給其他人，自己到300公尺外的室外停車場另租。反而倒賺500元，雖然租客也是有嫌棄，但他也很老實說他就是嫌這個位置爛才不停 。考量室內室外和行走距離，價差他認為算是合理
對這個車位，許多網友也嘖嘖稱奇。有些網友認為這個車位沒問題「一台車車頭朝外，一台朝內就解決了」、「開小一點的車就沒問題了」；也有人表示無法接受「寧願去外面租」、「我選擇賣車」、「是建設公司設計規劃的問題」。也有許多人提出解方「開天窗從上面進出」、「把旁邊的車位買下來」、「買一台特斯拉搖控倒車進去」、「最近電影同學麥娜斯有教，不要拉手煞車，從外面用推的推進車位。」
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