朋友住飯店沒錢！她借13500元 最後竟讓帳戶「遭凍結」

許久未見的朋友若向你借帳戶絕對要小心！一名女網友久因未連絡的朋友信用卡額度被刷爆，無法提款，因此希望原po去飯店幫他付款給櫃檯並要求提供帳戶，會有人轉錢進來，沒想到隔天原po要提款時，才發現帳號竟被凍結了，和朋友也連絡不上，讓她相當傻眼。

一名網友在「爆料公社（官方粉專專屬）」發文，一位許久未見的友人向她求助，他在飯店住了幾晚但由於信用卡被刷爆，因此無法提款，希望原po能去飯店幫忙付款給櫃檯，金額約13500元並要求原po提供帳戶會請台中的朋友匯款，雖然原po認為有些詭異，但是由於友人過去個性很單純加上他家人最近過世有點挫折，心想可能是心情不好所以這陣子都住飯店，因此仍不疑有他決定幫助他。

原po抵達飯店後，提完款讓友人付費後，兩人就在飯店敘敘舊，但沒想到隔天要去提款時，竟發現帳號被凍結，才回想起前一天的事加上傳訊息給友人也不讀不回，之後原po又聯絡聯徵中心，證明自己的帳號是被利用，變成警示帳號並去警局報案，沒想到警方卻表示沒有收到警示帳號，所以報案失敗，會再追查。

最後原po也提醒大家，「千萬不要隨便提供帳號，即使再善良、交情再好還是要有點堤防」，否則可能會變人頭帳戶。後來原po友人有回覆，對方語氣有些疑惑，雖然事情還沒查出是否與他有關，但原po仍然認為對方作法相當詭異。

網友紛紛表示，「我從來不提供自己帳號讓別人匯款，因為匯款人假如是被要求人欺騙，那你就會成為詐騙共犯」、「完蛋了，被當成人頭帳戶及車手了！這下要跑法院了」、「沒事！只要把你們對話證據都留下來....代表你只是被他借錢.....有這種人當朋友真衰」、「詐騙充滿矛盾，你去救他，他朋友再匯款給你，那為什麼當下不跟他說請朋友直接匯給他就好？」、「這手法就是想借你戶頭，不是借錢，而且只是匯個錢要領出來、沒有戒心的人就想說不會損失錢幫個忙而已，然後⋯就變車手了」。

有網友則認為，原po友人相當可疑「沒錢住宿有錢出計程車錢？」、「許久不見的朋友突然冒出來⋯⋯一般沒什麼好事」、「久而沒見的朋友，妳也敢幫？？？」、「為什麼不直接匯給飯店指定帳戶？擺明詐騙」。