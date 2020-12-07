元旦寶寶嘆「生日五大缺點」 苦主安慰：這天生日才最悲慘

許多人在生日時，會特意召集親朋好友一同慶祝。但日前便有一名網友分享，自己是在1/1生日的元旦寶寶，但卻不滿怒喊「什麼叫全世界都在幫我慶祝，根本是全世界都在跟我搶位」，貼文一出，不但引發網友熱烈討論，更有苦主分享「12/30才是最悲慘」。

原PO在《爆怨2公社》列出五點「身為元旦寶寶的缺點」。對此，她說明，「第一，去哪裡都特別貴、第二，去哪裡都一堆人、第三，朋友沒空陪你要跟男友跨年、第四，學生時期都是連休，沒人記得你生日、第五，生日禮物跟聖誕禮物只能選一個。」讓她氣得直呼「就想普通的好好的過個快樂的生日啊！」

此文一出，也引出有相似經歷的網友分享，「12/30才是最悲慘，大家都在等倒數，不然就是永遠都會被記成12/31生日，聖誕節已經花一筆就必須要省錢，省假留給倒數慶祝新年…還好我就沒在過生日了，天天都是我的生日！」另一人也說，「我12/30常被記到跨年，一堆人在跨年祝我生日快樂也很尷尬。」

但也有網友安慰表示，「至少不是2/29四年一次」、「還好不是2/29」、「12/31會比較好嗎」、「我12/29卡在聖誕節和元旦中間，只能邊緣」、「1/2也很可憐吧要上班ㄌ」。