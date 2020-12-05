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奧客買麵包不滿要排隊 威脅店家「每次去都想砸店」

聯合新聞網 / 綜合報導
麵包示意圖。 圖╱Pixbay
麵包示意圖。 圖╱Pixbay

近日因新冠肺炎影響，不少餐廳及公共場所不但需全程配戴口罩，更有些店家更會控管室內人數，以維持社交距離。日前，一間知名麵包店遭客人投訴排隊時間過長，且刻意控管店內人數，使店門外大排長龍，更揚言「每次回去都想直接砸店」。對此，但店家則在自家臉書回應表示「不希望造成寸步難行，再加上新冠肺炎期間，所以才管制人潮」。

該麵包店於5日上午在Facebook粉絲專頁上發文說明，「我們從小接受教育，就被教導凡事有先來後到，排隊是該有的禮貌。」即便進到便利商店，人多也得排隊結帳；小吃店若客滿，也一樣要排隊；我們還排隊買電影票，排隊進入演場會現場，排隊搶福袋。但日前卻遭客人威脅想砸店，只因店內規定「入店要排隊」。

一間知名麵包店遭客人不滿投訴排隊時間過長，且刻意控管店內人數，使店門外大排長龍，更揚言「每次回去都想直接砸店」。 圖／店家臉書
一間知名麵包店遭客人不滿投訴排隊時間過長，且刻意控管店內人數，使店門外大排長龍，更揚言「每次回去都想直接砸店」。 圖／店家臉書

從文中附上的截圖可見，該名投訴的客人以「一家店空間小到連擦身都有困難，裡面可以塞多少人」、「做什麼人數控管」、「自以為熱門到客人為了進你們店就必須在門口大排長龍，讓別人誤以為是有多好吃嗎？」最後更氣憤威脅店家「讓人每次回去都想砸店」。

對此，店家則回應表示，正是因為店面不大，我們希望不要所有人一湧而入造成寸步難行；加上新冠肺炎期間，不希望有太多人同時在店裡，所以才管制人潮，希望能讓大家都在一個舒服而安全的環境採買麵包。但該投訴者卻狂酸回應「我想讓你們直接關門，也許是最好的方式，因為都不會有人潮」！

一間知名麵包店遭客人不滿投訴排隊時間過長，且刻意控管店內人數，使店門外大排長龍，更揚言「每次回去都想直接砸店」。 圖／店家臉書
一間知名麵包店遭客人不滿投訴排隊時間過長，且刻意控管店內人數，使店門外大排長龍，更揚言「每次回去都想直接砸店」。 圖／店家臉書

據此投訴者激動的行徑，該店家才發文回應說明「我們重視每一位顧客的意見，請好好理性表達你想說的，不要動不動就威脅別人，這個社會不需要更多無理的謾罵」。更說明店內苦思討論許久，最後還是決定公布對話紀錄，因該顧客已語帶威脅，而我們也希望大家能理解當人多時，必要的人流管制想法，且目前為顧及員工及消費者人身安全，已同步向派出所備案。

此文一出，不少民眾表示支持店家的決定，紛紛表示「不是店家的問題、是客人水準的問題,辛苦了」、「真的是滿沒水準的顧客啊」、「呃...他可以不要買啊...還是其實是同業？不然幹嘛嫉妒人家生意好」、「華人特有的『客人永遠是對的』這種服務文化造就了形形色色的消費者」、「處理的非常正確，保護員工家人跟自身安全很重要」。

新冠肺炎 社交距離

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