整晚激戰！隔天床單上「屎血混雜」 旅館房務人員氣炸

近期「惡租客」的問題層出不窮，引起不少房務人員的困擾。日前，一名網友就分享自己在清理房務時遇到的「超扯經驗」，她說明當天要清理房間時，一翻開棉被就發現裡面滿是血跡及排泄物，讓她不禁直呼「這真的很誇張！」

原PO在爆料公社發文抱怨，表示自己前幾天打掃房務時，起初也沒多想就開始清理，沒想到直到被子一掀開，竟發現整床「滿是大便跟血跡」。她說明，這過程發生了什麼事自己不清楚，但誇張行徑也讓他形容「還是說喝醉酒剛好月經來又剛好想大號！」

對此原PO也回應，目前的已花了一萬元消毒過且整組換掉，但要求賠償時，對方卻只願意付2000元。最後，原PO也藉此發文表示，「麻煩這位客人，你如果有看到這篇文章，也請你不要只付兩千塊就了結！」更強調這種損壞程度，整組床都必須報廢，再加上近期飯店都已經在虧損，希望能體諒一下房務人員。

此文一出，許多網友也無奈表示，「看到這床棉被和床單，只能說該報廢還是要報廢了，這真的沒人敢再躺了說」、「真心覺得要報警，這是蓄意破壞吧！」「昨天晚上到底是怎麼睡覺的」、「真心覺得要報警，這是蓄意破壞吧！」「真的很垃圾耶，就算不是在自己的家，用成那樣不覺得很噁心嗎？怎麼那麼自私啊，希望飯店碰到這種希望能索賠到底」「這也太噁了吧！入住不都有登記嗎？應該能找到人。」「這房還會再開放住宿嗎？感覺門一打開就........」