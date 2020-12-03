被「摃盤子」？ 婦人遇小擦撞車禍 竟收到45600元維修報價單

因車禍肇事須賠償很常見，一名婦人卻碰到如同「摃盤子」的誇張索賠。《爆料公社》上有網友指出，朋友母親在路口和人發生小擦撞，一開始老婦人表明自己責任比較大，有誠意賠償，沒想到對方開出的報價單金額卻高達45600，還包含許多沒壞部位都要求要換，讓他們整個傻眼，認為根本是「灌水單」。

網友也貼出被撞機車的照片，除了前方外殼出現裂痕、及大燈燈罩有破裂外，其他部位看不出太大損傷，但車主的報價單卻洋洋灑灑列出了30項維修，從大燈組、轉向桿、避震器、擋板到內箱總成、中柱、安全帽、甚至後土除都要換。手柄握把、煞車拉桿、後扶手、短牌架還指名要精品。乍看之下還以為整台車都撞爛了。

網友抱怨，一般小擦撞哪有可能換到這些？沒換到三角台哪有可能拆珠碗？他和車主詢問，車主的態度也支支吾吾的，他認為合理範圍內賠多一點可以接受，但今天這種報價單，擺明是要誆人！

其他網友也力挺原PO「車禍順便換新車？」、「修那麼一大堆，是被卡車撞到嗎？」、「連中柱、傳動、後土除都要換？」「價錢太離譜，我PGO地瓜150連車台都換了，也才24000，車台變形三角台也歪掉也才24000。」也有網友建議原PO不要接受，交由法官裁決「千萬別和解！法官會評估這估價單的合理性」、「要上法院就沒有『精品說』。本人我走過，也裝精品，法院判賠原廠，精品可說是非法改裝，原廠本來沒附也不用賠！」 圖／截自爆料公社

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