頂呱呱冷知識曝光！店員私心大推：這款餐點吃了回不去

頂呱呱是全台灣第一家本土連鎖炸雞品牌，創辦46年，極盛時期全台有80間門市，但歷經了SARS跟禽流感風暴，數量一度剩下40間，直到第三代接手後積極將品牌年輕化，近來又以年輕化面貌出現在民眾面前。有頂呱呱的員工透露了內行吃法，引起網友熱議。

網友在論壇網站「Dcard」發文，表示自己是頂呱呱的員工，但身邊的朋友每次都說要去吃麥當勞，他覺得頂呱呱不難吃，只是大家不了解，於是乾脆來分享一些頂呱呱的小知識給大家。

他首先講到，套餐內的甜甜包可以換「雞脖子或阿勇雞塊」，甜甜包的內容物是紅蘿蔔泥跟葡萄乾，口感類似炸銀絲卷，呱呱包的內容物是雞皮包香菇糯米飯與瘦豬肉，吃起來就像是油飯一樣，紅茶雪泥就是奶茶冰沙，原味雞塊分為腿、胸、背，可以自己挑選部位。

他也私心大推「椒麻一口翅」這項餐點，吃下去的口感很麻很辣，敢吃辣的人拿來當下酒菜超級爽。炸物如果沒在保溫櫃上看到的基本都要等，如果不想等建議打電話預約。

店員私心大推「椒麻一口翅」，網友也說吃了回不去。圖／頂呱呱提供

另外頂呱呱有分獨立店跟複合店，複合店是旁邊有美國功夫茶可以喝的，也只有複合店有一漢堡、莎拉、咖哩等特殊餐點。

最後他也澄清，頂呱呱的炸雞看起來黑黑的，是因為有加入黑胡椒粒醃漬，且是單層裹粉製作，不是大家謠傳的「沒換油」。

此文一出也引起網友熱議，很多人也認同原PO，大推「椒麻一口翅真的很好吃，會停不下來，很適合配酒」、「自從被店員推了一次椒麻一口翅之後，我們全家都回不去了哈哈哈哈，超級好吃的」、「椒麻一口翅，真的！！超級好吃的！！大愛！！」

「甜甜包竟然是吃紅蘿蔔泥！吃那麼多現在才知道」、「地瓜薯條好吃」、「呱呱包真的超好吃欸！每次必吃」、「各種冷知識」、「我個人真的最喜歡頂呱呱的炸雞，肉汁多的真的很好吃，但是還是很高機率拿到乾乾的。」

但也有人認為「我喜歡頂呱呱但問題是太貴了~~~」、「覺得頂呱呱的炸雞超乾⋯⋯嗚嗚」、「甜甜包我真的無法」、「分店太少了，我生活的區域都沒有」。

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