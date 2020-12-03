快訊

再度大逆轉！林金貴涉槍殺司機關押3116天再審無罪 今改判無期

秋冬專案發功？新冠境外移入+1 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頂呱呱冷知識曝光！店員私心大推：這款餐點吃了回不去

聯合新聞網 / 綜合報導
以麥當勞為目標，頂呱呱從2018年開始展現積極企圖心，和手搖飲品牌功夫茶合作在美國展店。本報系資料照/記者葉信菉攝影
以麥當勞為目標，頂呱呱從2018年開始展現積極企圖心，和手搖飲品牌功夫茶合作在美國展店。本報系資料照/記者葉信菉攝影

頂呱呱是全台灣第一家本土連鎖炸雞品牌，創辦46年，極盛時期全台有80間門市，但歷經了SARS跟禽流感風暴，數量一度剩下40間，直到第三代接手後積極將品牌年輕化，近來又以年輕化面貌出現在民眾面前。有頂呱呱的員工透露了內行吃法，引起網友熱議。

網友在論壇網站「Dcard」發文，表示自己是頂呱呱的員工，但身邊的朋友每次都說要去吃麥當勞，他覺得頂呱呱不難吃，只是大家不了解，於是乾脆來分享一些頂呱呱的小知識給大家。

他首先講到，套餐內的甜甜包可以換「雞脖子或阿勇雞塊」，甜甜包的內容物是紅蘿蔔泥跟葡萄乾，口感類似炸銀絲卷，呱呱包的內容物是雞皮包香菇糯米飯與瘦豬肉，吃起來就像是油飯一樣，紅茶雪泥就是奶茶冰沙，原味雞塊分為腿、胸、背，可以自己挑選部位。

他也私心大推「椒麻一口翅」這項餐點，吃下去的口感很麻很辣，敢吃辣的人拿來當下酒菜超級爽。炸物如果沒在保溫櫃上看到的基本都要等，如果不想等建議打電話預約。

店員私心大推「椒麻一口翅」，網友也說吃了回不去。圖／頂呱呱提供
店員私心大推「椒麻一口翅」，網友也說吃了回不去。圖／頂呱呱提供

另外頂呱呱有分獨立店跟複合店，複合店是旁邊有美國功夫茶可以喝的，也只有複合店有一漢堡、莎拉、咖哩等特殊餐點。

最後他也澄清，頂呱呱的炸雞看起來黑黑的，是因為有加入黑胡椒粒醃漬，且是單層裹粉製作，不是大家謠傳的「沒換油」。

此文一出也引起網友熱議，很多人也認同原PO，大推「椒麻一口翅真的很好吃，會停不下來，很適合配酒」、「自從被店員推了一次椒麻一口翅之後，我們全家都回不去了哈哈哈哈，超級好吃的」、「椒麻一口翅，真的！！超級好吃的！！大愛！！」

「甜甜包竟然是吃紅蘿蔔泥！吃那麼多現在才知道」、「地瓜薯條好吃」、「呱呱包真的超好吃欸！每次必吃」、「各種冷知識」、「我個人真的最喜歡頂呱呱的炸雞，肉汁多的真的很好吃，但是還是很高機率拿到乾乾的。」

但也有人認為「我喜歡頂呱呱但問題是太貴了~~~」、「覺得頂呱呱的炸雞超乾⋯⋯嗚嗚」、「甜甜包我真的無法」、「分店太少了，我生活的區域都沒有」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

絢麗裝飾的頂呱呱遠百信義店，晉升網紅熱門打卡店。圖/頂呱呱提供
絢麗裝飾的頂呱呱遠百信義店，晉升網紅熱門打卡店。圖/頂呱呱提供

頂呱呱

延伸閱讀

目標超越台灣麥當勞！老字號頂呱呱擦亮招牌，讓台式炸雞飄香國際

肯德基轉型「吃到飽」有商機嗎？ 網曝：日本有，人超多

手刀快衝！頂呱呱推限定優惠 人氣商品買一送一

只賣1天！頂呱呱明星套餐　一次吃呱呱包＋雞腿＋薯條

相關新聞

CR-V停車場緊貼BMW X6怨念超深…網見這點笑了：老婆來抓猴？

停車停得好不好，或許也可以看出一個人的駕駛技術。一名網友逛完百貨公司時，發現眼前的CR-V停車技巧「非常高超」，把兩台車之間的空間縮小到僅剩一道縫隙，右方的BMW完全無法從左側上下車。網友看了現場照斷定這肯定是故意的，「就算被打也不意外」。

盆栽養太大成「一層樓高」龐然巨物 屋頂快壓垮網友急求助

許多人喜愛在家裡照顧植物盆栽，但當盆栽長太好時，也可能帶來麻煩。PTT一名網友便貼出家中的盆栽圖，詢問「家裡頂樓有這顆該怎麼處理」，原來家中長年種植的盆栽長太好，成為高一層樓的龐然巨物，也讓整個陽台宛若電影中的異世界。

頂呱呱冷知識曝光！店員私心大推：這款餐點吃了回不去

頂呱呱是全台灣第一家本土連鎖炸雞品牌，創辦46年，極盛時期全台有80間門市，但歷經了SARS跟禽流感風暴，數量一度剩下40間，直到第三代接手後積極將品牌年輕化，近來又以年輕化面貌出現在民眾面前。有頂呱呱的員工透露了內行吃法，引起網友熱議。

剝皮紅銅線放門口遭搬走 阿伯失風惱怒：以為沒人要

許多人會將可回收的資源及家中不需要的物品，堆放在家門附近或路口，以供需要的人再利用。但有網友分享，自家門口堆放的「紅銅線」遭回收阿伯搬走，遭到制止後阿伯更惱羞強辯，行為舉止令原PO感到氣憤不已。

遵循有機栽種收成卻不及農藥戶一半 他心寒：值得嗎？

現今人們提倡健康飲食，有機蔬果人氣上漲，但培育過程為確保零物染，使得小農們勞心勞力。有小農抱怨，一輩子務農且遵循父親教導的「有機栽種」準則，然而收成量卻完全不如隔壁農藥戶的一半，令他心中備感矛盾，不禁直呼：這樣值得嗎？

4機車整齊停放「斜線車格」 網一看氣炸：有沒有常識？

通勤族除了怕塞車之外，也最怕「找不到停車位」。最近就有一位女車主分享她準備開車離開時，竟遇到4輛機車停在「斜線車格」內，仔細一看才發現原來那是特別劃設給「身心障礙者專用車位」的緩衝區，沒想到卻被當作停車格，讓不少人看了氣炸大罵「有沒有常識？」

汽車美容老闆打開車門「慘況迎面而來」 網傻眼：簡直是垃圾車！

台灣天氣潮溼，車主會自行清潔或對愛車進行打蠟、鍍膜以防止氧化，為求方便快速大多委託汽車美容代為處理，而每台車的車況卻也大不相同。有店家分享一名正妹牽車來做汽車美容，不料打開車門後，映入眼簾的景象卻讓老闆十分崩潰，網友更直呼：「垃圾車嗎？」。

老闆逼「1人500元」分攤12萬電費 她求分期遭酸：一輩子做苦力

負擔公司部分的公共支出聽起來似乎合理，但卻有一間公司老闆要求員工「一人500元分擔12萬元的冷氣費」，讓人相當傻眼。一名女網友就在網上抱怨，由於公司冷氣在休假日沒有關閉，老闆便要求所有員工「一人500元」共同分擔12萬元的電費，但因原PO還有許多生活費用要繳交，向老闆要求分期，沒想到竟遭老闆狠酸「一輩子靠體力賺錢」。

男主管出差前告知「全部我安排」 她氣哭：原來只訂1間雙人房

男主管帶女下屬出差卻只訂一間雙人房，這該怎麼辦？日前居然真的有一名女網友遇上這種情況，當時男主管告知出差的交通、住宿安排都交給他處理，原PO只需整理出差工作的資料，但她卻在出差前幾天被公司會計私下告知，男主管只訂了「一間雙人房」，這讓她相當錯愕，也讓不少網友聽了都替她捏把冷汗。

通訊行請老闆貼手機膜 貼不好惱羞成怒還要「加收工本費」

在實體店面買手機時，店員常會提供貼保護貼的服務，怕自己貼不好的使用者就會花錢請他們幫忙。一名網友卻在《爆怨公社》分享自己遇到奇葩店員的經歷，原本該是專業的店員不但模貼不好，還反過來向他收取「工本費」，讓他感到不可思議。

彰化有這習俗？表妹要出嫁 她被阿姨討回10年前結婚金飾

有這款習俗？一名彰化女網友透露，自己在10年前結婚時，阿姨送了一組金飾給她，如今表妹（阿姨的女兒）要結婚了，阿姨卻向他追討當初送出的金飾，甚至如果金飾不在了，還要回禮相同重量的戒指，而阿姨還強調這是「當地的習俗」，讓她非常納悶是否真的有這種說法？

滿街都是和牛吃到飽餐廳？ 網曝：有的等級低還騙人當盤子

日本和牛滿街是？日本和牛是高級牛肉的代表，但有一名網友卻認為如今到處都是和牛吃到飽餐廳，是否和牛已經普及化？貼文一出隨即引發網友熱議，原來包含「產地」、肉質「等級」都會影響和牛價格。

熱門新聞

暗黑料理！女煮熟鮭魚卵...網驚呼好像那個「沒食慾了」

CR-V停車場緊貼BMW X6怨念超深…網見這點笑了：老婆來抓猴？

女網友天冷叫外送想給小費 一時口誤心意變糗事

男主管出差前告知「全部我安排」 她氣哭：原來只訂1間雙人房

4機車整齊停放「斜線車格」 網一看氣炸：有沒有常識？

連兩周穿同套衫還狂散汗臭 超噁女同事曝：洗澡不用沐浴乳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。