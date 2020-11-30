日本真的排外嗎？他買水講英文被無視 外國人曝：行為不同就會被排斥

知名運動鞋品牌「Nike」最近在日本發布一則廣告，因為觸及日本的種族歧視問題，遭網友揚言抵制。然而其實有不少YouTuber、網友認為，日本社會中的歧視問題相當明顯。有網友到日本出遊時，以簡單英文詢問店員，卻慘遭無視。也有定居日本的外國人認為，日本是同質性很高的國家，只要有不同的行為表現，就會被其他人排斥。

「Nike Japan」在11月28日發布他們針對日本市場最新的廣告。影片中陸續出現中國籍、韓國籍以及黑人等少男少女，說明他們在日常、校園中，遭到周圍日本人的歧視、霸凌。最後他們穿上Nike球鞋，在運動場上活躍後，才終於獲得認可，展現出自信的微笑。此廣告引發日本網友不滿，認為是在醜化日本，將予以抵制。

許多台灣網友認為，日本社會確實存在歧視問題，有人在PTT發問「日本人到底有多排外？」，一名網友分享，今年初到日本玩時，為了買不冰的水，向超商店員以簡單英文詢問，卻被對方無視，他難過的表示，原來只有在觀光客會去的地方，例如迪士尼樂園，日本人才會熱情接待你，「否則你就是個礙眼的死外國人」。

有網友贊同留言「日本生活跟日本旅遊是兩回事，不要把去玩遇到的偽善當作真正的日本文化」、「全世界最不懂日本排外的大概就台灣」、「知道你是外國人後，不管你日語講得多溜，馬上敬語轉一般」、「我復聯2在札幌看，日本朋友買票，跟我聊天時店員聽口音直接不賣，而且很明顯感受到惡意」。

YouTuber「亞洲老大 ASIAN BOSS CHINESE 中文」指出，有33.3％定居日本的外國人曾被歧視，日本街上的外國人表示，曾遇過「店家只招待日本人」、「罵他聞起來像泡菜一樣臭」、「搭地鐵日本人不願坐自己旁邊」等狀況，也有人認為，「在日本，美國或歐洲人受到的歧視較少，非洲或印度人受到的歧視較多」。

這些外國人認為，日本是一個高度同質化的國家，只要遇到有不同行為表現的人，就會予以排斥，且你做錯了，他們也不會告訴你，只會默默的歧視你，有一名美國男子表示，「日本人對於黑人的認識都是來自媒體，如暴徒、小偷等形象，因此他們會歧視黑人」。

有外國人表示，日本人無法接受自己被指稱是「種族主義者」，但事實上的確如此，有人說「我來日本之前，以為日本人都是很善良、有元氣的，但日本人希望外國人來，卻又想把他們趕走，他們的歧視像『忍者』，是很悄然無聲的，在日本外國人不會被當成公司的一份子，他們只是做生意暫時的工具」。

YouTuber「J-TOUCH!玩轉日本情報社OFFICIAL CHANNEL」則分享，日本職場霸凌嚴重，常見的類型包括人際關係無視型霸凌、語言肢體型霸凌、強加工作量霸凌、工作孤立型霸凌、邀功陷害型霸凌、私生活干預型霸凌。