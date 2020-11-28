「沒錢不要生小孩！」 25歲女哭訴：父母0存款欠債百萬

日前，一名網友分享自己家境並不富裕，加上爸媽長期沒有存款，讓她從高中就開始半工半讀，在求學階段不僅沒有辦法過正常的生活，後來爸爸癌逝也沒錢保保險，去世後自己便背負一大筆債，讓她忍不住發文勸「拜託！沒有能力請不要生小孩」。

原PO在《Dcard》發文表示，爸爸是工人、媽媽是家庭主婦，每個月的薪水幾乎都拿去還債，完全沒有存款。以致於小時候其他朋友可以買玩具的時候，原PO都只能在旁邊看，當大家可以過年買新衣的時候，家裡都會默默地說要工作無法回去過年，其實是因為沒錢包紅包，直到原PO高中開始半工半讀到現在25歲了，從未停過。

對於家裡的情況，原PO則說明，幾年前爸爸罹患癌症時，自己才知道家裡連保險都買不起，只能無助地等爸爸過世。爸爸過世後，甚至因此背一筆龐大的醫療費，再加上先前母親積欠的百萬債務，令原PO十分痛苦。他更補充道，自己的媽媽因為身體不好到現在一直沒有工作，自己一個人不但要養媽媽、養妹妹還要還債，並想要藉此發文表示「拜託沒有錢的情況下不要生小孩，不要讓你的小孩去承擔你負不起的責任，真的很痛苦！」

此貼文一出，便引起許多網友氣憤留言「自己苦就算了，連小孩都拖下水是什麼意思？尤其是養兒想防老的那種更母湯」、「除了房貸，負債的人都該勒令結紮」、「建議妳直接拋棄繼承，帶著妹妹出去外面租房子重新生活，妳會發現輕鬆很多，以前被無能爸媽拖著的自己很白痴」、「貧賤夫妻百事哀」、「還要背百萬債務？我可能直接斷絕關係了」。

更有貼心網友建議，「認真講，原po你應該不要再管母親的債務了，自己存錢比較要緊！等到媽媽百年之後，拋棄繼承，就不用擔心債務了，這樣至少可以顧到自己」、「建議你直接拋棄繼承，帶著妹妹出去外面租房子重新生活，妳會發現輕鬆很多，以前被無能爸媽拖著的自己很白痴。」