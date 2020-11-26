撞破別人機車擋風鏡直接換新 網友留言大讚：台灣最美風景

台灣道路大多狹長窄小，馬路兩旁更是停靠許多機車、汽車等，因此也常常發生在牽動或移放車輛時不慎碰撞造成對方車輛破損等問題，不論是哪一方都會受到影響。有網友就分享近日愛車擋風鏡遭人撞破，但結局卻令網友大讚。

一名網友於臉書社團《爆怨1公社》上發文分享，他下班後興高采烈的準備回家，將個人物品放置妥當後才看到機車上夾著一張紙條，打開一看發現上方寫著「不好意思，碰倒您的機車，擋風鏡破了，我請機車行幫您換好了，再跟您說聲對不起」，對方的舉動令原PO十分意外，同時也非常感動。

原PO也坦言，一開始並沒有發現擋風鏡已換新，是透過紙條才會發現這件事，且更換後的機車擋風鏡感覺特別新，不僅沒有刮痕，更是光滑透亮，第一時間才沒有發現每天騎乘的愛駒換了擋風鏡。

網友紛紛留言表示，「台灣最美的風景是人」、「這人素質真夠高的」、「再不給對方造成麻煩下，默默修正自己的錯誤，今日最猛」、「這種人快絕種了，給他一個讚」、「也太有心了吧，直接幫你牽去換好」、「完全沒發現是一片新的擋風片」、「太讚了吧」、「非常有家教」。