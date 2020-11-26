捷運被網紗妹重壓手反被告？網見「威脅信」全笑翻

民眾搭乘大眾交通工具的姿勢百百款，有的人習慣抓緊吊環維持平衡，有的人則喜歡倚靠在鐵桿上。然而近日有網友抱怨，在搭捷運時遇到疑似敲詐的狀況，明明是對方無視她抓在鐵桿上的手，硬要靠在鐵桿上，導致網紗上衣被戒指勾破，事後卻傳訊向她要求賠償，聲稱自己是法律世家，不給錢就提告，讓她非常傻眼。

該名護理師在《Dcard》論壇上描述自己遇到的狀況，當天捷運上人很多，一位穿著網紗上衣的女生上車後直接靠著鐵桿、壓住她抓握鐵桿的手。由於她手上戴著蜘蛛形狀的戒指，剛開始對方被戒指戳到時還回頭看她一眼，接著便繼續低頭滑手機，並刻意緊靠鐵桿壓住她的手。

原PO表示，這時她被壓到手痛想將手移開，沒想到網紗上衣剛好卡在戒指上，而網紗妹重壓夾住她的手也難以抽出，掙扎間，網紗妹以為原PO在拉扯她，猛然一甩，致使網紗上衣當場解體一半！原PO說，當下她立刻拿外套幫忙遮擋，但對方氣到對她又打又罵，更飆髒話說要提告，雖然她並非故意弄壞衣服，還是請站務人員協調，並拿出500元賠償對方。

本以為一切到此為止，網紗妹事後卻傳LINE表示「別想隨便丟500就草草了事」，要她直接將賠償金匯入帳戶，否則就要告她「毀損公物、猥褻、妨害風化」，並表示自己全家都是律師，「我警告你惹錯人了」，讓原PO非常錯愕，不知該如何是好。

網紗妹傳訊要求另附賠償金，否則要提告。 圖／翻攝自Dcard

不過仔細一看網紗妹傳來的訊息，內容其實錯字連篇，「賺智障（轉帳）」、「沒有姿勢（知識）」、「法律釋迦（世家）」等，最後還說「將到戶政事務所提告」，瞬間笑爆網友肚皮，紛紛表示「字也打錯太多了吧」、「錯字多到我好害怕」、「她真的不是在搞笑嗎」、「等等，他要去戶政事務所提告？他是要調你的戶籍謄本嗎」、「法律釋迦是殺毀」、「講一大堆沒有關係的條文，果然是法律釋迦」、「我笑到黑姑，真的超好笑，到底哪個法律釋迦出來的+9妹」。

也有人認真告訴原PO「不用理她」、「不用理會她，她要告妳，是她要先舉證」，並說明毀損頂多民事賠償。而原PO後續也補充，其實當下都已經處理好了，但網紗妹這幾天一直說賠償太少要她轉帳，原PO要求與她父母通話也被拒，最後告訴對方「如果要處理我這邊也有律師幫忙溝通」，網紗妹就沒有再回覆了。