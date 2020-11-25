屁孩吵半小時沒人管 上班族喝斥反被家長嗆：別來公共場合

許多孩子因為年紀小不懂事，會在公共場合大聲吵鬧，不過有些家長不但不制止，還認為全世界的人應該體諒。一名網友今（25）日就分享碰到的經歷，他詢問大家遇到家長以一付「他只是孩子」的態度來面對時，究竟要怎麼回話呢？引發網友討論。

一名網友在PTT發文指出，自己到餐廳吃飯，隔壁桌是看似在慶生的一家人，其中有兩個約國小1、2年級的小女孩，大聲嬉鬧到整家餐廳都聽見，可是沒半個大人制止，直到吵了快半小時，一旁一名上班族男子終於受不了，起身喝斥「吵死了」，讓空氣瞬間凝結。

不過沒多久，小孩的父母、爺爺姥姥回神過來，開始對嗆上班族男子，不但罵他沒教養，以後不要生小孩，還說「怕吵就不要來公共場合」，甚至邀約出去「釘孤支」，上班族也不是省油的燈，繼續回嘴，最後在女友勸阻下才收東西離開。

原PO詢問大家，遇到家長嗆「他只是個孩子」、「怕吵不要來公共場合」等語，究竟要怎麼反駁？對此，網友紛紛表示，「無解，就算單挑打贏也沒用，一樣傷害罪，不然你就比他吵吧」、「我也是我媽的孩子啊」、「父母欠教育老是拿孩子出來擋」、「只會生不會養，講這句（對方）一定爆氣」、「老屁孩教出小屁孩剛好而已」、「我們只是想安靜吃飯，安靜有這麼難嗎？」