整齊如飯店！雞排妹PO閨房照 網友：是噹高嘉瑜嗎？

民進黨立委高嘉瑜曬出兩張租屋處照片，衣物雜亂的程度，嚇壞一堆人。雞排妹鄭家純昨晚（23日）也PO出整齊有如飯店的房間照片，並提供維持房間整齊的8大心法供參考。網友笑回「你是噹高嘉瑜嗎？」

雞排妹鄭家純昨在臉書PO出東京租屋處的照片，對照立委高嘉瑜堪比資源回收場的房間照，整齊有如飯店的程度令人驚訝。雞排妹直言「身為一個輕鬆斷捨離、家中長年維持得像飯店房間的人，想給各位房間亂的人一個建議，不要找一個愛整理愛乾淨的人當另一半，不會有互補的奇蹟，只會兩人一起崩潰。」並分享「阿純維持整理」8大心法如下：

1.從哪裡拿的就放回去那裡。就算是小小的指甲剪、美工刀、名片。 2.桌面只放每週會摸到3次以上的東西。真的很多東西，可以買桌上型抽屜。 3.規劃每個抽屜放什麼，不要亂塞。東西好找，不會再買到重複的。 4.廚房或冰箱超過3個月沒碰過的調味料或冷凍食材就是清掉，覺得浪費請罵自己當初為什麼買，下次別再犯。 5.地面上除了傢俱家電、盆栽、垃圾桶、吸塵器充電座、寵物餵食用品、擺飾等必要放置物，其餘就是收納或斷捨離。地板沒有雜物，家裡看起來才舒爽。 6.懶得折衣服，就努力一點生出更衣室，空間大到全部都用掛的，如果沒有能力供應衣服數量的空間，那要檢討一下開源節流，鞋子部份一樣邏輯，多到家裡沒有鞋櫃放，到底什麼問題？把預算拿去買身外之物，卻不努力提升生活品質是？ 7.我自己的習慣是化妝品、佔空間的家庭號沐浴用品快用完再買，消耗性生活用品、清潔用品等等不要囤半年份以上，說不定出新商品又動心，那麼多品項，家裡有倉庫也不夠放。 8.除非有特殊需求，例如小孩跟寵物很會吐，不然床組不要買到2組以上，棉被毯子也很佔空間，購買前請三思，大件物品只擁有需要的。

每人習慣不同，鄭家純真心建議，要「誠實面對自己，如果雜物堆積能給你安全感，不喜歡東西被別人碰等等，若想結婚，請直接放飛自我，找一個懂你，不會想改變你的另一半，不要委屈自己多年後再爆炸」。

貼文一出，網友紛紛對「阿純維持整齊心法」大表認同，「珍貴意見，值得收藏」，有人好奇問「你是噹高嘉瑜嗎？」、「這篇是高嘉瑜委員看的嗎？」、「此文很有針對性，會讓某女神不高興」，雞排妹也留言回應「我比較想送她枕頭保潔墊」。