手工水餃好賺嗎？ 網曝「關鍵2點」勸退：純賣沒賺頭

水餃方便料理又美味，是不少人喜愛的食物之一，然而坊間水餃百百種，有店家現包水餃和賣場販售的冷凍水餃，價格和口味上多少有些差別，對此，有網友好奇「手工水餃好賺嗎」，貼文掀起網友正反意見。

原PO在PTT發文表示，自己本身是自耕農，由於農作收入入不敷出，因此想用自種的高麗菜和韭菜，加上高中同學賣的黑毛生鮮豬肉當餡料，最後再買攪拌機和麵粉，就能做出手工水餃，並主打自產蔬菜製作，預計一顆賣8元。

此外，住家位在風景區附近，平常有不少遊客，「假如一天賣300顆等於進帳2400元，假日人更多算少一點賣600顆，六、日兩天就9600元，換算下來一個月將近10萬元，照這發展就可以不愁吃穿，想問各位手工水餃真有這麼賺嗎？」

貼文一出，網友從價格利潤和人力方面打臉，「8元我完全不會考慮買」、「5元極限了」、「8元你要包得很大顆，顧客才可能買單」、「千萬不要用人工，品質不穩定沒效益，還會包到手脫臼」、「真的推薦用機器設備包餃子，手工製作你會累翻，因餃子大小和品質不穩定，要是包到異物，就狠砸自己的商譽了！」、「純賣水餃很難賺，客人額外買的湯品利潤比較高」。

但也有人提出不同看法，「網購一顆8元也不是沒有，而且還不少，重點是看你做的多好吃」、「只要料好實在，重點要好吃，一顆8元沒什麼吧！」、「貴沒關係，調味才是關鍵」、「我在巷子內開店，一天最少都可以600顆，一顆賣6元」。