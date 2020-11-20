客人用「餐廳湯匙」餵萌犬 網怒罵：太噁心

有些人會帶寵物到餐廳吃飯，不過近日有民眾帶自家寵物到外用餐，竟用店家提供客人使用的餐具餵食狗狗，讓路人看傻眼並拍下照片PO網，網友看到後也紛紛直呼「好噁心」！

一名女網友昨（19）日在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張照片，可以看到畫面中，兩名民眾帶著一隻寵物狗在餐廳用餐，一人抱住狗狗，坐在對面的另一人則用湯匙餵牠，不過這支湯匙明明是店家提供給客人使用的，讓原PO看傻眼，「店家餐具直接裝食物給狗吃，愛狗人士的各自行為，不代表大家都認同」。

貼文一出，網友也紛紛表示，「我喜歡狗，但是這樣我不能接受」、「太噁心了」、「我也是愛狗人士，但不會這樣那麼沒水準」、「有時候有養毛小孩的人真的要自己留意一下，不是自己認為毛小孩比其他人還要乾淨或之類的，就完全不在乎旁人的感受」；也有網友批評，有些貓狗會自舔排泄物，這種用餐具餵的行為真的很不衛生，建議主人自備寵物餐具、摺疊碗等。

事實上，如果「人狗」共食，或者狗狗吃過的餐具沒洗乾淨，又給人吃的話，狗口水裡的細菌吃下肚，可能會造成腸胃炎，所以專業寵物餐廳會特別注重餐具清潔、消毒這一塊。也提醒民眾，如果要帶自家毛孩小寶貝外出吃飯，還是要注意一下衛生問題，才不會影響其他客人。