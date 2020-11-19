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前男友帶伴奔摩鐵竟盜用她資料 玩壞寢具害衰女被求償5萬元
情侶之間若分開，能好聚好散可說是最完美的句點，不過近日一名男子帶著現任女友到摩鐵消費，向櫃台登記名字與電話時竟報「前女友」的資料，還弄壞房間的床單與棉被，搞得業者向這名「前女友」求償5萬元，引發網友討論。
一名女網友在臉書匿名粉專「靠北住宿2.0」指出，前男友和現任女友到摩鐵「辦事」，不過櫃台留的名字和電話竟都是她的，他們還把房間裡的床單、棉被弄壞，讓摩鐵工作人員打電話給原PO，並求償5萬元，讓她相當傻眼。
原PO表示，她向摩鐵員工表明自己的身分被盜用，請對方找前男友求償，不料前男友裝死不接摩鐵電話，搞得工作人員認為她是為了規避責任，才一直找藉口，堅持要她賠償，無奈的原PO只好發文求助，「受到這種無妄之災真的莫名其妙」。
對於前男友超渣行徑，底下留言紛紛表示，「重點不在被子多少錢，是他搞妳一次絕對有下次，叫摩鐵提告，妳也同步去報警」、「報警，提供不在場證明，調監視器」、「Check in時不是都登記身分證？」、「登記入住要證件啊，沒核對是飯店問題，如果是休息，最好要留資料啦，然後前男友的行為，這已經涉及個資法請提告」。
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