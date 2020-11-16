夜市小吃越來越貴？網齊聲點名「最盤三大品項」：超搶錢

我國夜市文化舉世聞名，是國際旅客來台必逛景點之一，且每縣市都有不同夜市，可滿足觀光客的口腹之慾。不過近年來夜市食品價格越來越高，讓人質疑是「坑殺觀光客」，PTT網友認為，「骰子牛、現切水果、帝王蟹肉棒」可說是最貴的三大品項，買了就是被當「盤子」。

有網友在PTT發問「夜市裡買什麼東西最盤？」他表示，「台灣夜市聞名世界，外國人來台灣都會來知名夜市走跳，而台灣夜市也算有夠多，每個縣市都一堆，但那麼多夜市好像其實賣的東西也都差不多？其中你們覺得賣什麼吃的最搶錢，買到感覺最被當盤子？」

其他網友則異口同聲認為「骰子牛、現切水果、帝王蟹肉棒」是最貴的三大品項，有人留言「最近有個帝王蟹肉棒很盤」、「骰子牛....芭樂.....焗烤海鮮貝」、「一包180元的芭樂還好沒買」、「去就是盤子」、「骰子牛，我以為只有我覺得」、「帝王蟹肉棒！根本是風味棒，哪來帝王蟹」、「騙小孩的玩具機，玩一次都100元」。